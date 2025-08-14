Во время рейса Ryanair из Лондона в Лиссабон подрались двое пассажиров. Свидетели заявили, что драку "спровоцировал" плач ребенка.

Персоналу самолета пришлось вызвать полицию, чтобы успокоить буйных пассажиров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Что случилось на борту самолета Ryanair?

Инцидент произошел 12 августа на рейсе Лондон – Лиссабон. Пассажиры начали драться между собой после приземления самолета, около 19:00.

Местные СМИ сообщают, что драка вспыхнула из-за плача ребенка. Он плакал еще во время полета, но напряженность переросла в хаос только после приземления самолета.

Журналисты The Sun обнародовали видео инцидента – его можно посмотреть по ссылке. На заднем плане слышны крики и плач испуганных детей. Также можно расслышать, как мама пытается успокоить ребенка и говорит: "Все в порядке, мы уже идем".

Членам экипажа пришлось вызвать полицию.

Экипаж этого рейса из Лондона Станстеда в Лиссабон вызвал помощь полиции после того, как двое пассажиров начали нарушать порядок на борту. Самолет встретила местная полиция, и этих пассажиров вывели,

– сказал представитель Ryanair.

Драка между пассажирами продолжалась вплоть до вмешательства правоохранителей.

Напомним, недавно в аэропорту Испании пассажиры Ryanair подрались из-за места в очереди.