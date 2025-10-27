На границе с Румынией все остановилось: движение перекрыли более чем на месяц

Румыния продлила ограничение дорожного движения на одном из пунктов пропуска на украинско-румынской границе сроком на 33 дня – с 27 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины в фейсбуке.

Где именно ограничено движение и по какой причине?

По данным таможенной службы, со ссылкой на информацию от МИД Румынии, ограничения продлены из-за ремонтных работ на мосту через реку Тиса. Говорится об участке между пунктами пропуска:

"Солотвино" (Тячевский район, Закарпатская область),

"Сигету Мармацией" (Румыния).

Сам мост, где продолжаются ремонтные работы, расположен непосредственно между двумя пунктами пропуска. Поэтому движение транспорта на некоторое время будет полностью прекращено.

График ограничений

Румынская сторона сообщает, что для выполнения ремонтных работ автомобильное движение будет закрыто ежедневно с 09:00 до 15:30. В то же время пешеходное движение будет осуществляться в обычном режиме, без изменений.



Какой участок границы не работает / Скриншот

Что советуют водителям?

В Государственной таможенной службе призвали водителей учитывать временные ограничения при планировании поездок и, по возможности, пользоваться другими пунктами пропуска на границе с Румынией.

Просим заинтересованных лиц принять во внимание данную информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска,

– отметили в сообщении.

Справка: Как пишет издание "Накордони", пункт пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией" является одним из ключевых на украинско-румынской границе, который обеспечивает движение как транспортных средств, так и пешеходов. Мост через реку Тиса соединяет два населенных пункта и требует периодического технического обслуживания.

