На кордоні з Румунією все зупинилося: рух перекрили більш ніж на місяць

Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на одному з пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні строком на 33 дні – з 27 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал

Де саме обмежено рух і з якої причини?

За даними митної служби, з посиланням на інформацію від МЗС Румунії, обмеження продовжено через ремонтні роботи на мосту через річку Тиса. Мовиться про ділянку між пунктами пропуску:

"Солотвино" (Тячівський район, Закарпатська область),

"Сігету Мармацієй" (Румунія).

Сам міст, де тривають ремонтні роботи, розташований безпосередньо між двома пунктами пропуску. Через це рух транспорту на певний час буде повністю припинено.

Графік обмежень

Румунська сторона повідомляє, що для виконання ремонтних робіт автомобільний рух буде закрито щодня з 09:00 до 15:30. Водночас пішохідний рух здійснюватиметься у звичному режимі, без змін.



Яка ділянка кордону не працює / Скриншот

Що радять водіям?

У Державній митній службі закликали водіїв зважати на тимчасові обмеження під час планування поїздок і, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску на кордоні з Румунією.

Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску,

– зазначили у повідомленні.

Довідка: Як пише видання "Накордоні", пункт пропуску "Солотвино – Сігету Мармацієй" є одним з ключових на українсько-румунському кордоні, який забезпечує рух як транспортних засобів, так і пішоходів. Міст через річку Тиса сполучає два населені пункти та потребує періодичного технічного обслуговування.

