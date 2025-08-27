Рим – это древний итальянский город, полный истории и древней архитектуры. Не удивительно, что дома со времен древней Римской империи здесь можно обнаружить даже во время строительства метро.

Амбициозный проект на площади в центре Рима, включающий метро и большой подземный музей с различными археологическими памятниками, начался еще в 2023 году, а планируют завершить строительство через 9 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

В Риме раскопали древние дома

Дома времен ранней Римской империи обнаружили рабочие, строившие станцию метро в историческом центре города. Историки считают, что в найденных постройках жили представители рабочего класса.

Это первые находки, что удалось достать из-под оживленной площади города, что станет частью линии метро.

Строительство станции метро снова заставляет нас заново открыть прошлое нашего города,

– поделилась специальная начальница управления Рима Даниэла Порро.

Это неожиданное открытие дает историкам и археологам уникальную возможность узнать об исторической топографии центрального Рима.

Строительство станции метро на Пьяцца Венеция задумали еще четверть века назад, как продолжение линии С, соединяющей пригород Рима с районом Сан-Джованни в самом центре.

Впрочем, проект затормозился из-за расследования коррупции и нехватки финансирования, а также из-за огромного количества реликвий, которые обнаружили во время начальных подготовительных работ – например авдиторию императора Адриана. Но строительство метро возобновили, и продолжение линии поможет разгрузить улицы центрального Рима, а музей, устроенный на Пьяцца Венеция, сможет продемонстрировать богатое археологическое прошлое города.

Подземный музей будет включать 27 эскалаторов, 6 лифтов и коридоры, которые будут соединять наземную часть площади, Витториано и руины Римского форума.

