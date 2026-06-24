Чуть не сбежала из-за налогов: украинка рассказала о нюансах жизни в популярной стране

Украинская предпринимательница и блогерша Анастасия переехала в Канаду и открыла там онлайн-бизнес. Но после того, как она впервые заплатила налоги, чуть не "сбежала" из Канады.

Открытие собственного бизнеса за рубежом — это мечта многих украинцев, но в то же время и риск. А о неожиданных нюансах такого решения рассказала блогерша Анастасия в TikTok.

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Почему украинка едва не уехала из Канады из-за налогов?

Украинка рассказала, что ведение бизнеса в Канаде оказалось не таким простым, как казалось, – и проблемы начались, когда пришло время платить налоги.

Я была готова сбежать из Канады после первой уплаты налогов за свой бизнес. Я была просто в шоке, потому что мне начислили в разы больше, чем я ожидала, хотя это были профессионалы и довольно дорогие,

– поделилась девушка.

Она отметила, что оформление первой отчетности по деятельности своего онлайн-бизнеса она доверила профессиональным и недешевым бухгалтерам. Но эти специалисты почти ничего не списали, и поэтому сумма к уплате оказалась в разы выше, чем в Украине. Из-за этого блогерша даже начала немного ненавидеть Канаду и уже построила планы на новый переезд.

Украинка рассказала о налогах в Канаде: смотрите видео

Впрочем, довольно быстро выяснилось, что проблема была вовсе не в самой налоговой системе страны, а в специалисте, который не был особо заинтересован в том, чтобы помочь. Поэтому после того, как подписчики посоветовали ей сменить бухгалтера, она в итоге заплатила минимум.

Поэтому, если вы оказались в похожей ситуации, не спешите кричать, что в Канаде безумные налоги. Просто найдите хорошего специалиста, и счастье будет с вами на долгие годы,

– добавила украинка.

Малый бизнес в Канаде облагается по сниженной федеральной ставке налога на прибыль — всего 9% вместо обычных 15% на первые 500 тысяч канадских долларов дохода. А вот с учётом провинциальных налогов обычно нужно платить 9–12%.