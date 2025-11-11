Затопило дома и предприятия: в Греции ливень вызвал наводнение

Сильные ночные дожди вызвали наводнение на греческом Лесбосе. Выпало более 110 сантиметров осадков. Ливень затопил дома и предприятия на западе восточного острова Эгейского моря.

Во вторник, 11 ноября, власти закрыли школы, пока проводились проверки и ремонтные работы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ekathimerini.

Каковы последствия наводнения?

Больше всего после разлива двух рек пострадали районы Каллони и Скала. Количество воды местные жители называют "беспрецедентным".

Власти заявили, что решение закрыть все школы на западе Лесбоса было принято в качестве меры предосторожности из-за интенсивных и постоянных ливней, которые поразили значительную часть острова, вызвали нарушение движения транспорта и увеличили риск путешествий для учеников и учителей.

Жителей призвали воздержаться от "ненужных поездок", пока не будет проведена полная оценка повреждений дорожной сети.

Ливни вызвали наводнение на Лесбосе / Reporter.gr

Как сообщает Reporter.gr, движение транспорта было нарушено в нескольких точках дорожной сети. Некоторые дороги превратились в бурные потоки. Несколько автомобилей смыла вода.

Службы откачивают воду из семи домов. Было спасено пять человек. Исторический мост Кремасти также получил особенно серьезные повреждения.

Где еще были наводнения в Греции?