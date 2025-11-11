Затопило дома и предприятия: в Греции ливень вызвал наводнение
- Сильные дожди на острове Лесбос в Греции вызвали наводнение, были затоплены дома и предприятия, а также закрыты школы.
- Наводнение нарушило движение транспорта и повредило дороги, включая исторический мост Кремасти.
Сильные ночные дожди вызвали наводнение на греческом Лесбосе. Выпало более 110 сантиметров осадков. Ливень затопил дома и предприятия на западе восточного острова Эгейского моря.
Во вторник, 11 ноября, власти закрыли школы, пока проводились проверки и ремонтные работы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ekathimerini.
Каковы последствия наводнения?
Больше всего после разлива двух рек пострадали районы Каллони и Скала. Количество воды местные жители называют "беспрецедентным".
Власти заявили, что решение закрыть все школы на западе Лесбоса было принято в качестве меры предосторожности из-за интенсивных и постоянных ливней, которые поразили значительную часть острова, вызвали нарушение движения транспорта и увеличили риск путешествий для учеников и учителей.
Жителей призвали воздержаться от "ненужных поездок", пока не будет проведена полная оценка повреждений дорожной сети.
Ливни вызвали наводнение на Лесбосе / Reporter.gr
Как сообщает Reporter.gr, движение транспорта было нарушено в нескольких точках дорожной сети. Некоторые дороги превратились в бурные потоки. Несколько автомобилей смыла вода.
Службы откачивают воду из семи домов. Было спасено пять человек. Исторический мост Кремасти также получил особенно серьезные повреждения.
Где еще были наводнения в Греции?
В апреле 2025 года из-за мощного циклона затопило острова Парос и Миконос. Там вода затопила улицы, смела автомобили и мусор. Спасателям пришлось спасать нескольких человек, чьи машины застряли и их понесло потоком.
Там местные власти закрывали школы и запрещали движение транспорта. Местным советовали оставаться дома.