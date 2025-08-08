Алекс Полицци, которая стала известной благодаря программе "Гостиничный инспектор", заявила, что никогда в жизни не вернется в Гонконг. Описала город как "переполненный и загрязненный".

Инспектор пришла к такому выводу на основе негативного опыта тридцатилетней давности, подчеркнув, что с тех пор не произошло никаких существенных изменений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Почему инспектора разочаровал Гонконг?

Стремясь поддержать британские отели, находящиеся в затруднительном положении, Алекс Полицци с 2008 года является знакомым лицом на Channel 5. Телеведущая и отельер посвятила свои усилия предотвращению окончательного закрытия этих заведений.

Однако Полицци рассказала, что не планирует возвращаться в некоторые места после не слишком приятного опыта, который она пережила три десятилетия назад. Вспоминая свои путешествия в Азию в 1990-х годах, она поделилась своими мыслями по этому поводу.

Гонконг, где я 3 года стажировалась в отеле Mandarin Oriental, когда мне было чуть за 20, – это место, куда я бы никогда не вернулась. Этот регион перенаселен, грязный и загрязненный,

– вспоминает Полицци.



Эксперт назвала Гонконг переполненным и грязным / Фото Unsplash

Откровенно оценивая Гонконг, Алекс признала, что город может быть более привлекательным для сверхбогатых иностранцев.

Интересно, что Гонконг стал четвертым самым густонаселенным городом в мире, где проживает 7,5 миллиона жителей на площади всего 430 квадратных миль. По плотности населения он уступает лишь Макао, Монако и Сингапуру.

