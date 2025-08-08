Алекс Поліцці, яка стала відомою завдяки програмі "Готельний інспектор", заявила, що ніколи в житті не повернеться до Гонконгу. Описала місто як "переповнене і забруднене".

Інспекторка дійшла такого висновку на основі негативного досвіду тридцятирічної давнини, підкресливши, що з того часу не відбулося жодних суттєвих змін. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Чому інспекторку розчарував Гонконг?

Прагнучи підтримати британські готелі, що перебувають у скрутному становищі, Алекс Поліцці з 2008 року є знайомим обличчям на Channel 5. Телеведуча та готельєрка присвятила свої зусилля запобіганню остаточному закриттю цих закладів.

Однак Поліцці розповіла, що не планує повертатися до деяких місць після не надто приємного досвіду, який вона пережила три десятиліття тому. Згадуючи свої подорожі до Азії в 1990-х роках, вона поділилася своїми думками з цього приводу.

Гонконг, де я 3 роки стажувалася в готелі Mandarin Oriental, коли мені було трохи за 20, – це місце, куди я б ніколи не повернулася. Цей регіон перенаселений, брудний і забруднений,

– згадує Поліцці.



Експертка назвала Гонконг переповненим і брудним / Фото Unsplash

Відверто оцінюючи Гонконг, Алекс визнала, що місто може бути більш привабливим для надзаможних іноземців.

Цікаво, що Гонконг став четвертим найбільш густонаселеним містом у світі, де проживає 7,5 мільйонів мешканців на площі всього 430 квадратних миль. За щільністю населення він поступається лише Макао, Монако та Сінгапуру.

