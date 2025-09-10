Украинка, которая переехала в Канаду после начала полномасштабного вторжения, поделилась своим опытом жизни в этой стране. Выделила существенные недостатки.

Среди них: безопасность на улицах, высокие налоги, дорогая недвижимость и нюансы с трудоустройством. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал, который пообщался с украинкой Ириной.

Какие недостатки жизни в Канаде?

Бездомные и наркоманы на улицах

Это самый большой недостаток. В центральных частях городов пешеходы часто чувствуют себя в опасности, передвигаясь по улицам. Известно о множестве случаев краж и вандализма – они могут разбивать автомобили и повреждать витрины магазинов.

Поэтому, по словам украинки, многие рестораны и магазины имеют охрану на входах, чтобы обеспечить безопасность клиентов и персонала.

Такое впечатление, что кадры из фильма про апокалипсис и это зомби. Страшно одним словом. Я в войну в Украине себя безопаснее чувствую, чем здесь в мире,

– рассказывает Ирина.

Большие налоги и дорогая недвижимость

В Канаде многие люди жонглируют несколькими кредитами и часто работают на двух работах, чтобы справиться со своими финансовыми обязательствами. Пытаясь сэкономить деньги и оплатить счета, они, как правило, ограничивают свой досуг и путешествия. Такой образ жизни привел к тому, что их называют интровертами.

Я работаю в аптеке и каждый третий человек приходит за антидепрессантами, могу сделать вывод, что люди несчастливы здесь,

– подчеркивает девушка.

Отдельная история с налогами. Лица с более низкими доходами получают дополнительную финансовую поддержку, платя в среднем 30% налогов. Однако те, кто имеет высокие доходы, сталкиваются с высокими налоговыми ставками, которые могут достигать от 40% до 55%. Поэтому в результате чистый доход намного меньше.



Украинка рассказала о налогах в Канаде / Иллюстративное фото Unpslash

Кроме того, владение недвижимостью влечет за собой дополнительные расходы, включая государственные налоги на покупку недвижимости, ежегодные налоги на землю и различные другие квитанции.

Сертификация и связи для работы

Квалифицированные работники, которые переезжают из Украины в Канаду, могут столкнуться со значительными препятствиями при трудоустройстве в своей отрасли. Многие профессии в Канаде требуют специальной сертификации, поэтому новоприбывшим приходится сдавать ряд экзаменов, чтобы претендовать на должности.

Очень легко найти работу такую, как в супермаркетах, но они часто не оплачиваются хорошо. И ты из офиса переходишь в мытье полов или резку мяса. Это так образно сказано,

– говорит девушка.

По ее словам, получение хорошей должности в Канаде часто зависит от наличия связей, а не только от квалификации. Многие вакансии заполняются благодаря личным рекомендациям.

В стране существует практика, когда работники присылают электронные письма своим знакомым, ища рекомендации для потенциальных кандидатов. Те, кого рекомендуют, обычно проходят собеседование раньше других, а вакансии, которые остаются незаполненными, выставляют в онлайн.

Что надо знать о жизни в Канаде?