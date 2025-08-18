Украинка Оксана уже несколько лет живет в Бельгии, и за это время обнаружила в стране несколько недостатков.

Сейчас немало украинцев проживают за рубежом – и несмотря на то, что жизнь в Европе может предложить немало преимуществ, хватает также и минусов. Украинка Оксана рассказала 24 Каналу о недостатках жизни в Бельгии.

Какие есть минусы жизни в Бельгии?

Первый недостаток, которым поделилась женщина, является медицина. В Бельгии она достаточно дорогая, и особенно много денег придется отдать за услуги стоматолога.

В Бельгии есть обязательное социальное страхование – есть обязательный базовый и дополнительные полисы, и без страховки помощь не получить, пишет "Дом". Если случай срочный, тогда помощь окажут и без страхования, но впоследствии медучреждение обязательно направит пациента в страховую компанию.

Первую базовую страховку переселенцы могли получить бесплатно, а сейчас она уже платная – за нее нужно оплатить 11 евро. Но базовый пакет включает только самые необходимые вещи.

Другой минус по словам украинки – это бельгийский мобильный оператор и его приложение. Но проблема с приложениями касается не только оператора.

Не нравятся в целом их сайты и приложения – банк, мобильный оператор, коммунальные услуги,

– поделилась Оксана.

К слову, ранее мы уже рассказывали о цены в Бельгии и то, насколько они отличаются от украинских. В Бельгии придется отдать значительно больше денег за некоторые привычные вещи – например овощи и мясо, а также различные услуги.