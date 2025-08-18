Українка Оксана вже кілька років живе у Бельгії, і за цей час виявила в країні кілька недоліків.

Зараз чимало українців проживають за кордоном – і попри те, що життя в Європі може запропонувати чимало переваг, вистачає також і мінусів. Українка Оксана розповіла 24 Каналу про недоліки життя у Бельгії.

Які є мінуси життя у Бельгії?

Перший недолік, яким поділилася жінка, є медицина. У Бельгії вона досить дорога, і особливо багато грошей доведеться віддати за послуги стоматолога.

У Бельгії є обов'язкове соціальне страхування – є обов'язковий базовий та додаткові поліси, і без страховки допомогу не отримати, пише "Дім". Якщо випадок терміновий, тоді допомогу нададуть і без страхування, але згодом медзаклад обов'язково спрямує пацієнта до страхової компанії.

Першу базову страховку переселенці могли отримати безкоштовно, а зараз вона вже платна – за неї потрібно сплатити 11 євро. Але базовий пакет включає тільки найнеобхідніші речі.

Інший мінус за словами українки – це бельгійський мобільний оператор та його застосунок. Але проблема з застосунками стосується не тільки оператора.

Не подобаються загалом їхні сайти та застосунки – банк, мобільний оператор, комунальні послуги,

– поділилася Оксана.

До слова, раніше ми вже розповідали про ціни в Бельгії та те, наскільки вони відрізняються від українських. В Бельгії доведеться віддати значно більше грошей за деякі звичні речі – як-от овочі та м'ясо, а також різноманітні послуги.