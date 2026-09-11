"Это очень быстро сбило нас с ног": украинка рассказала о неожиданных минусах Германии
Украинка вместе с парнем переехала в Германию, но к некоторым нюансам жизни там оказалась совершенно не готова.
В настоящее время в Германии проживает более миллиона украинских беженцев, и именно эта страна приняла больше всего украинцев в Европе с 2022 года. Впрочем, жизнь там в конечном итоге подходит далеко не всем, рассказывает karinchic.day.
К чему украинка не была готова в Германии?
Блогерша призналась, что думала, будто переезд в Германию будет простым: она приедет, быстро найдет жилье и работу и "втянется" в ритм местной жизни.
Но первое, что очень быстро сбило нас с ног, – это жилье. Мы не представляли, что квартиру можно искать от 6 до 12 месяцев. А на одном просмотре вместе с тобой могут быть десятки людей,
– поделилась украинка.
Но серьезным испытанием оказался поиск не только квартиры, но и работы. Девушка считала, что знания немецкого языка будет достаточно, чтобы работать в стране, но оказалось, что язык – это лишь начало. Также работодатели серьезно оценивают опыт и даже знакомства.
Украинка рассказала, почему Германия ее удивила: смотрите видео
Украинка оказалась не готова и к тому, насколько сложно без знания немецкого языка решать различные бытовые вопросы. Английского недостаточно – особенно в банке, при заполнении документов, у врача и на почте.
И даже прожив здесь несколько лет, иногда задумываешься: мы уже интегрировались или все еще учимся здесь жить?
– добавила блогерша.
Впрочем, она старается относиться к трудностям, возникающим за границей, с оптимизмом.
О каких правилах в Германии стоит знать мигрантам?
Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются люди, переезжающие в Германию, – это строгие местные правила. И если их не знать, можно очень легко получить штраф. Итак, вот несколько запретов, нарушать которые точно не стоит:
- Неправильная парковка. Остановить машину в запрещенном месте даже "на 5 минут" в Германии не получится – за это предусмотрен серьезный штраф.
- Остановка из-за окончания топлива на автобане. Если вы застряли на автостраде в Германии из-за того, что закончилось топливо, вы все равно можете получить штраф. В стране считают, что водители, которые не заправились как следует перед поездкой, – небрежны, а своей остановкой подвергают опасности не только себя, но и других водителей.
- Шум в запрещенные часы. Это неожиданное, но довольно строгое немецкое правило. Штрафы за нарушение в отдельных случаях могут достигать 5000 евро, а "тихие часы" могут отличаться не только в зависимости от федеральной земли, но и от конкретного дома.