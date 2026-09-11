В настоящее время в Германии проживает более миллиона украинских беженцев, и именно эта страна приняла больше всего украинцев в Европе с 2022 года. Впрочем, жизнь там в конечном итоге подходит далеко не всем, рассказывает karinchic.day.

К чему украинка не была готова в Германии?

Блогерша призналась, что думала, будто переезд в Германию будет простым: она приедет, быстро найдет жилье и работу и "втянется" в ритм местной жизни.

Но первое, что очень быстро сбило нас с ног, – это жилье. Мы не представляли, что квартиру можно искать от 6 до 12 месяцев. А на одном просмотре вместе с тобой могут быть десятки людей,

– поделилась украинка.

Но серьезным испытанием оказался поиск не только квартиры, но и работы. Девушка считала, что знания немецкого языка будет достаточно, чтобы работать в стране, но оказалось, что язык – это лишь начало. Также работодатели серьезно оценивают опыт и даже знакомства.

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Украинка оказалась не готова и к тому, насколько сложно без знания немецкого языка решать различные бытовые вопросы. Английского недостаточно – особенно в банке, при заполнении документов, у врача и на почте.

И даже прожив здесь несколько лет, иногда задумываешься: мы уже интегрировались или все еще учимся здесь жить?

– добавила блогерша.

Впрочем, она старается относиться к трудностям, возникающим за границей, с оптимизмом.

О каких правилах в Германии стоит знать мигрантам?

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются люди, переезжающие в Германию, – это строгие местные правила. И если их не знать, можно очень легко получить штраф. Итак, вот несколько запретов, нарушать которые точно не стоит: