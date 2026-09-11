Наразі у Німеччині проживає понад мільйон українських біженців, і саме ця країна прийняла найбільше українців у Європі з 2022 року. Втім, життя там зрештою підходить далеко не всім, розповідає karinchic.day.

До чого українка не була готова у Німеччині?

Блогерка зізналася, що думала, ніби переїзд до Німеччини буде простий: вона приїде, швидко знайде житло та роботу та "втягнеться" у ритм місцевого життя.

Але перше, що нас дуже швидко приземлило – це житло. Ми не уявляли, що квартиру можна шукати від 6 до 12 місяців. А на одному перегляді разом з тобою можуть бути десятки людей,

– поділилася українка.

Та серйозним квестом виявився пошук не тільки квартири, але й роботи. Дівчина вважала, що знання німецької мови буде достатньо, аби працювати у країні, та виявилося, що мова – це лише початок. Також роботодавці серйозно оцінюють досвід та навіть знайомства.

Українка розповіла, чим її здивувала Німеччина: дивіться відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Українка виявилася не готовою і до того, наскільки складно без німецької мови розв'язувати різні побутові питання. Англійської недостатньо – особливо у банку, під час заповнення документів, у лікаря та на пошті.

І навіть проживши тут кілька років іноді думаєш: ми вже інтегрувалися, чи досі вчимося тут жити?

– додала блогерка.

Втім, вона намагається ставитися до труднощів, що виникають за кордоном, з оптимізмом.

Про які правила у Німеччині варто знати мігрантам?

Ще одна проблема, яка часто виникає у людей, що переїздять до Німеччини – це суворі місцеві правила. І якщо їх не знати, можна дуже легко отримати штраф. Тож ось кілька заборон, порушувати які точно не варто: