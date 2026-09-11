Наразі у Німеччині проживає понад мільйон українських біженців, і саме ця країна прийняла найбільше українців у Європі з 2022 року. Втім, життя там зрештою підходить далеко не всім, розповідає karinchic.day.
До чого українка не була готова у Німеччині?
Блогерка зізналася, що думала, ніби переїзд до Німеччини буде простий: вона приїде, швидко знайде житло та роботу та "втягнеться" у ритм місцевого життя.
Але перше, що нас дуже швидко приземлило – це житло. Ми не уявляли, що квартиру можна шукати від 6 до 12 місяців. А на одному перегляді разом з тобою можуть бути десятки людей,
– поділилася українка.
Та серйозним квестом виявився пошук не тільки квартири, але й роботи. Дівчина вважала, що знання німецької мови буде достатньо, аби працювати у країні, та виявилося, що мова – це лише початок. Також роботодавці серйозно оцінюють досвід та навіть знайомства.
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Українка виявилася не готовою і до того, наскільки складно без німецької мови розв'язувати різні побутові питання. Англійської недостатньо – особливо у банку, під час заповнення документів, у лікаря та на пошті.
І навіть проживши тут кілька років іноді думаєш: ми вже інтегрувалися, чи досі вчимося тут жити?
– додала блогерка.
Втім, вона намагається ставитися до труднощів, що виникають за кордоном, з оптимізмом.
Про які правила у Німеччині варто знати мігрантам?
Ще одна проблема, яка часто виникає у людей, що переїздять до Німеччини – це суворі місцеві правила. І якщо їх не знати, можна дуже легко отримати штраф. Тож ось кілька заборон, порушувати які точно не варто:
- Неправильне паркування. Зупинити машину у недозволеному місці навіть "на 5 хвилин" у Німеччині не вийде – за це передбачений серйозний штраф.
- Зупинка через закінчення пального на автобані. Якщо ви застрягли на автостраді в Німеччині через те, що скінчилося пальне, все одно можете отримати штраф. У країні вважають, що водії, які не заправилися як слід перед поїздкою – недбалі, а зупинкою наражають на небезпеку не тільки себе, але й інших водіїв.
- Шум у заборонені години. Це несподіване, але досить суворе німецьке правило. Штрафи за порушення в окремих випадках можуть сягати 5000 євро, а "тихі години" можуть відрізнятися не тільки залежно від землі, але й від конкретного будинку.