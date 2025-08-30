Украинка Ольга, которая сейчас проживает в Италии, убеждена, что эта страна подойдет далеко не для всех. И есть несколько минусов, о которых многие люди даже не подозревают перед переездом.

Италия – это идеальная страна для летнего отдыха. Впрочем, перед переездом нужно знать несколько основных моментов, чтобы потом не пожалеть, сообщает 24 Канал со ссылкой на olha_tarycheva.

Очень сложно получить гражданство

Украинка поделилась, что даже при условии легального проживания в Италии на гражданство нужно ждать минимум 10 лет. Но и это не все – еще до двух лет может занять само лишь рассмотрение документов.

Бюрократия

Все государственные процессы здесь проходят медленно, часто с очередями и очень сложными процедурами. И даже обычные бытовые вопросы требуют много времени и усилий, о чем-то более важном я вообще молчу,

– поделилась украинка.

Бюрократия в Италии для нее – это очень большой вызов.

Уровень жизни

Несмотря на то, что Италия – это страна ЕС, уровень жизни там не такой высокий, как можно ожидать. Даже если вы работаете полный день, зарплаты могут не порадовать. А вот налоги, аренда жилья и продукты могут "кусаться".

Украинка рассказала о недостатках жизни в Италии: смотрите видео

Особенно досадная ситуация с заработками на юге страны и в маленьких городах.

Сложности в поиске жилья

Найти жилье в Италии – это настоящая проблема, даже несмотря на то, что далеко не все квартиры имеют хороший вид. Но чтобы пустили в любую, нужно иметь целый набор документов: официальный контракт, гарантии от работодателя, или поручительство – а для большинства эмигрантов это может оказаться проблемой.

