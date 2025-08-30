Погані квартири і скажена бюрократія: 4 несподівані мінуси життя в Італії від українки
- Українка Ольга вказує на складність отримання громадянства в Італії, що може зайняти понад 10 років, включаючи до двох років на розгляд документів.
- Вона також зазначає про високий рівень бюрократії, низькі зарплати та труднощі у пошуку житла, що робить життя в Італії складнішим, ніж очікувалося.
Українка Ольга, що зараз проживає в Італії, переконана, що ця країна підійде далеко не для всіх. І є кілька мінусів, про які чимало людей навіть не підозрюють перед переїздом.
Італія – це ідеальна країна для літнього відпочинку. Втім, перед переїздом потрібно знати кілька основних моментів, аби потім не пожалкувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на olha_tarycheva.
Цікаво Сприймають за чужинців і відстають у технологіях: українка назвала 3 недоліки життя в Японії
Дуже складно отримати громадянство
Українка поділилася, що навіть за умови легального проживання в Італії на громадянство потрібно чекати мінімум 10 років. Але й це не все – ще до двох років може зайняти сам лише розгляд документів.
Бюрократія
Усі державні процеси тут проходять повільно, часто з чергами та дуже складними процедурами. І навіть звичайні побутові питання потребують багато часу і зусиль, про щось більш важливе я взагалі мовчу,
– поділилася українка.
Бюрократія в Італії для неї – це дуже великий виклик.
Рівень життя
Попри те, що Італія – це країна ЄС, рівень життя там не такий високий, як можна очікувати. Навіть якщо ви працюєте повний день, зарплати можуть не порадувати. А ось податки, оренда житла та продукти можуть "кусатися".
Українка розповіла про недоліки життя в Італії: дивіться відео
Особливо прикра ситуація з заробітками на півдні країни та у маленьких містах.
Складності у пошуку житла
Знайти житло в Італії – це справжня проблема, навіть попри те, що далеко не всі квартири мають гарний вигляд. Але щоб пустили у будь-яку, потрібно мати цілий набір документів: офіційний контракт, гарантії від працедавця, або ж поруку – а для більшості емігрантів це може виявитися проблемою.
До слова, раніше ми вже розповідали, що в Римі під час будівництва метро розкопали давні будинки робітників.