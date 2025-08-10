Украинка, живущая в Италии, поделилась многими неприятными фактами о жизни в стране.

Многие переезжают в Италию и остаются там жить, а еще больше приезжают на отдых, сообщает 24 Канал со ссылкой на vale.rusova. И украинка убеждена, что есть несколько фактов о стране, которые некоторым людям не понравятся.

Автоматическое продление permesso

Permesso di soggiorno – это специальный документ, позволяющий владельцу находиться на территории Италии на законных основаниях. И он нужен для того, чтобы жить в Италии более трех месяцев.

Украинка, живущая в Италии, убеждена, что это нормально, если на этот раз разрешение не продлили автоматически – ведь Италии важно знать, сколько украинцев проживает в стране, и многие перед выездом не отменили защиту.

Знание языка для того, чтобы найти работу

Да, здесь для того, чтобы найти работу, нужно знать язык. Но часто ли вы в Украине видели кого-то, кто вообще не понимает или не говорит на понятном нам языке с хорошей работой?

– поделилась украинка.

К слову, ранее мы уже рассказывали о главной ошибке украинки, переехавшей в Италию – она считает, что страна подходит не для всех.

Итальянцы отстаивают свою культуру

Украинка убеждена, что из-за большого количества эмигрантов в Италии ей понятно желание итальянцев отстаивать свою культуру и сохранить ее.

Страна подходит не для всех

Девушка считает, что Италия – это страна, которая подойдет не всем украинцам. И если в Италии не нравится, тогда нет ничего страшного в переезде.

Это лучше, чем жить здесь 20+ лет и жаловаться,

– добавила она.