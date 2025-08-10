Укр Рус
10 серпня, 19:53
2

Сподобаються не всім українцям: 4 факти про Італію від блогерки

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка в Італії вважає, що автоматичне продовження permesso di soggiorno не завжди відбувається, що є нормальним для контролю кількості українців у країні.
  • Для отримання роботи в Італії необхідне знання мови, італійці відстоюють свою культуру, а країна підходить не всім українцям.

Українка, що живе в Італії, поділилася багатьма неприємними фактами щодо життя в країні.

Чимало людей переїздять в Італію та залишаються там жити, а ще більше приїздять на відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на vale.rusova. Та українка переконана, що є кілька фактів про країну, які деяким людям не сподобаються.

Автоматичне продовження permesso

Permesso di soggiorno – це спеціальний документ, що дозволяє власнику перебувати на території Італії на законних підставах. І він потрібний для того, аби жити в Італії понад три місяці. 

Українка, що живе в Італії, переконана, що це нормально, якщо цього разу дозвіл не продовжили автоматично – адже Італії важливо знати, скільки українців проживає в країні, і чимало хто перед виїздом не скасував захист. 

Знання мови для того, щоб знайти роботу

Так, тут для того, щоб знайти роботу, потрібно знати мову. Але чи часто ви в Україні бачили когось, хто взагалі не розуміє чи не говорить на зрозумілій нам мові з гарною роботою?
 – поділилася українка. 

Італійці відстоюють свою культуру

Українка переконана, що через велику кількість емігрантів в Італії їй зрозуміле бажання італійців відстоювати свою культуру та зберегти її. 

Країна підходить не для всіх

Дівчина вважає, що Італія – це країна, яка підійде не всім українцям. І якщо в Італії не подобається, тоді немає нічого страшного у переїзді. 

Це краще, ніж жити тут 20+ років та жалітися,
 – додала вона. 