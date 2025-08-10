Чимало людей переїздять в Італію та залишаються там жити, а ще більше приїздять на відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на vale.rusova. Та українка переконана, що є кілька фактів про країну, які деяким людям не сподобаються.

Автоматичне продовження permesso

Permesso di soggiorno – це спеціальний документ, що дозволяє власнику перебувати на території Італії на законних підставах. І він потрібний для того, аби жити в Італії понад три місяці.

Українка, що живе в Італії, переконана, що це нормально, якщо цього разу дозвіл не продовжили автоматично – адже Італії важливо знати, скільки українців проживає в країні, і чимало хто перед виїздом не скасував захист.

Знання мови для того, щоб знайти роботу

Так, тут для того, щоб знайти роботу, потрібно знати мову. Але чи часто ви в Україні бачили когось, хто взагалі не розуміє чи не говорить на зрозумілій нам мові з гарною роботою?

– поділилася українка.

До слова, раніше ми вже розповідали про головну помилку українки, що переїхала в Італію – вона вважає, що країна підходить не для всіх.

Італійці відстоюють свою культуру

Українка переконана, що через велику кількість емігрантів в Італії їй зрозуміле бажання італійців відстоювати свою культуру та зберегти її.

Країна підходить не для всіх

Дівчина вважає, що Італія – це країна, яка підійде не всім українцям. І якщо в Італії не подобається, тоді немає нічого страшного у переїзді.

Це краще, ніж жити тут 20+ років та жалітися,

– додала вона.