Налоги достигают 40%: украинка рассказала, кому не подойдут для жизни Нидерланды
- Украинка, живущая в Нидерландах, отметила высокие налоги до 40% зарплаты, дорогие аренду жилья и отсутствие государственных детских садов.
- Другие минусы включают дорогой общественный транспорт, общую медицину с преимущественным назначением парацетамола и пасмурную погоду.
Украинка, живущая в Нидерландах, очень быстро заметила в стране несколько минусов, о которых туристы могут даже не догадываться.
Многие украинцы сейчас проживают за рубежом, и многие из них выбирают для себя Нидерланды. Впрочем, часто они не знают, с какими недостатками страны им придется столкнуться впоследствии, сообщает 24 Канал со ссылкой на bodiaz92.
Какие есть недостатки жизни в Нидерландах?
Первый минус, который назвала украинка – это высокие цены, налоги и аренда жилья.
Подоходный налог может составлять до 40% зарплаты,
– поделилась она.
Да и найти жилье в стране совсем непросто – ведь цены стартуют от 800 евро, и за такие деньги можно арендовать лишь небольшую однокомнатную квартиру в небольшом городе. Кроме того, приходится платить и коммунальные платежи, которые составляют в среднем 100 – 200 евро в месяц.
Причина кроется в том, что Нидерланды считаются наиболее густозаселенной страной Европы, поэтому поиск жилья превращается в "еще тот квест".
Кроме того, в Нидерландах нет государственных детских садов. Все они частные, и к тому же достаточно дорогие – нужно платить примерно 10 евро в час.
Государство частично может компенсировать эти расходы, но при условии, если оба родителя работают, а декретный отпуск дают всего на три месяца,
– добавила блогерша.
Дорогой в Нидерландах также и общественный транспорт. Если не иметь проездной карточки, а рассчитываться обычной банковской, цена за проезд будет вдвое выше. И украинка, не знавшая об этом правиле, проехала 4 километра на маршрутке практически за 5 евро.
Не нравится украинке и медицина в Нидерландах – она поделилась, что местные врачи, скорее всего, назначат "парацетамол от всех болезней". Последний недостаток, о котором точно стоит знать перед переездом – это погода, ведь в Нидерландах она довольно часто бывает пасмурной и дождливой.
