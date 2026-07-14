Кошки и кладбища под запретом: в этом городе действуют самые странные правила в мире

Необычный город Лонгьирбюэн расположен далеко за Полярным кругом, на норвежском архипелаге Шпицберген. Это самое северное постоянное поселение в мире.

Очень северное расположение города диктует свои интересные и зачастую странные правила, пишет Express. По данным последней переписи 2026 года, в Лонгьирбюене проживает примерно 2512 человек.

Чем особенен норвежский город Лонгйирбюен?

Городок, занимающий всего 10,4 квадратных километра, имеет все необходимое для комфортной жизни – школу, церковь, почту, детский сад, ресторан и даже музей. Но продуктовый магазин на весь город есть только один: и туристам, и местным жителям приходится полагаться именно на него.

Улицы в Лонгьирбюене не имеют названий – вместо них используются номера. Но прежде чем планировать поездку в этот очень необычный населенный пункт, стоит ознакомиться с важными местными правилами: например, там существует ограничение на ежемесячную покупку алкоголя на человека, а также действует запрет на кошек.

Может показаться странным, что ни у одного жителя города нет кошки, но на самом деле запрет вполне обоснован: из-за расположения поселения здесь обитает уникальная и очень уязвимая фауна птиц, и кошки-охотники могут не только нарушить ее, но и уничтожить.

Очень популярен миф о том, что смерть в этом городе, мол, незаконна – но на самом деле это не совсем так. В поселении запрещено хоронить умерших – и это обычно побуждает смертельно больных жителей переезжать на материк.

Этот странный, на первый взгляд, запрет на захоронение был введен еще в 1950 году. Произошло это после того, как обнаружили, что останки людей, погибших в 1918 году из-за пандемии гриппа, до сих пор не разложились из-за экстремального холода. Из-за этого возникли опасения, что захороненные останки могут до сих пор содержать активные штаммы смертельных вирусов.

Несмотря на эти необычные правила, город довольно популярен среди туристов – еще в 2016 году его посетили 115 тысяч туристов, и 35 тысяч из них прибыли на круизных лайнерах из-за рубежа. Но добраться до города можно и на самолете: полет из Осло длится примерно 3 часа, а вот из Тромсе – всего полтора.