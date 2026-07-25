Один без слов, другой имеет 158 строф: необычные рекорды национальных гимнов

Национальные гимны обычно ассоциируются с торжественным пением во время государственных церемоний или перед спортивными матчами. Однако музыкальные символы некоторых стран заметно отличаются от обычного формата.

У одного из старейших гимнов Европы до сих пор нет официального текста, хотя слова для него пытались создать неоднократно. Полное исполнение другого государственного гимна длится около шести минут, из-за чего его считают самым длинным в мире. 24 Канал рассказывает, какие страны установили эти необычные рекорды.

У Гимна Испании нет официальных слов

Официальный гимн Испании "La Marcha Real" или "Королевский марш" исполняют без слов. Поэтому во время государственных церемоний или перед футбольными матчами испанцы просто слушают мелодию, а игроки сборной не поют.

Первое известное упоминание об этом произведении датируется 1761 годом. Тогда мелодию под названием "Марш гренадеров" опубликовали в сборнике военной музыки для испанской пехоты. Она быстро стала популярной, а в 1770 г. король Карл III утвердил ее как официальный церемониальный марш.

Впоследствии композиция приобрела статус государственного гимна. В разные периоды для нее пытались создать слова, однако ни один из текстов так и не стал официальным.

Никакая версия не объединила страну

В правление Альфонсо XIII на торжествах исполняли текст поэта Эдуардо Маркины. Он стал достаточно известен, однако государство его официально не утвердило.

При диктатуре Франсиско Франко появилась другая версия, используемая во время государственных церемоний. После возвращения Испании в демократию от нее отказались, ведь текст был тесно связан с прежним режимом.

В 2007 году Испанский олимпийский комитет провел конкурс на современные слова, чтобы спортсмены могли петь гимн на соревнованиях. Победный вариант уже готовили к презентации, но после критики, в частности из-за ассоциаций с диктатурой, замысел отменили.

Поиск общего текста усложняют и сильные региональные отличия. Каталония, Страна Басков и Галисия имеют свои языки, историю и видение того, каким должен быть государственный символ.

Самый длинный текст имеет гимн Греции.

Греческий "Гимн к свободе" отличается не продолжительностью привычного исполнения, а объемом полного текста. Произведение поэта Дионисиоса Соломоса состоит из 158 строф, поэтому его называют длинным национальным гимном по количеству строк.

В то же время, полностью этот текст во время государственных церемоний не поют. В гимн вошли первые 24 строфы поэмы, а на официальных мероприятиях обычно исполняют только две первые.

Этот самый гимн использует и Кипр.

Уругвайский гимн дольше всего звучит

Другой рекорд принадлежит Уругваю. Его гимн "Orientales, la Patria o la Tumba", который можно перевести как "Уругвайцы, Родина или могила", считают самым длинным по продолжительности музыкальной версии.

Полная композиция насчитывает 105 тактов и может звучать от 4,5 до 6 минут.

Однако на большинстве официальных событий и перед спортивными матчами исполняют лишь сокращенную часть гимна.

Традиция государственных гимнов берет начало еще в XVI веке. Старейшим из тех, которые используют до сих пор, считают нидерландский "Het Wilhelmus", появившийся во времена Нидерландской революции.