Украинка Анна недавно совершила путешествие в Берлин. Она много слышала об определенных особенностях Германии, однако о некоторых вещах она даже не догадывалась.

Оказалось, что в Германии есть одна уникальная особенность, которая озадачивает людей из других европейских стран. Об этом Анна рассказала в комментарии для 24 Канал.

Что больше всего удивило Анну в Германии?

К ее большому удивлению, оказалось, что немцы очень долго и пронзительно смотрят на незнакомых людей.

Первые три дня я ходила и не могла понять, что не так? Может я как-то не так выгляжу, или у меня пятно на одежде,

– рассказала Анна.

Но оказалось, что это чисто немецкая привычка – очень длинный зрительный контакт. Ты можешь считать, что они оценивают тебя с "ног до головы", но для них это абсолютно нормально – немцы просто смотрят на людей, и не считают это грубым.

Также Анну удивило, что заведения с едой открываются позже и начинаются раньше по сравнению с Украиной. А бары и пабы вообще начинают работать с 18 – 19 часов.

Кроме того, много где в Германии нельзя платить карточкой, или же есть определенный лимит.

Количество мест, где принимают карточки, намного выросло по сравнению с тем, что раньше о них говорили. Но все равно можно до сих пор встретить точки, где надо платить или только наличными, или карточкой можно только от определенной суммы (5 – 10 евро),

– сказала украинка.

В то же время украинку поразила система местного общественного транспорта. По ее словам, "передвижение общественным транспортом очень удобное, а сам транспорт чистый и не забитый, как у нас.

Также Анну удивил подход немцев к сортировке мусора. Самих мусорников в Берлине немного. Но в супермаркетах есть специальные боксы для сдачи различной тары для воды.

Когда покупаешь водичку, цена тары идет отдельно (что-то в районе 25 центов). Потом ты возвращаешь тару, и этот автомат тебе выдает чек на эту сумму, которую потом можно потратить в этом же магазине,

– сказала Анна.

Боксы для сдачи тары в магазинах / Фото Expatica

Поэтому многие люди не выбрасывают бутылки или банки, собирают их и приносят обратно в магазин.

Также в заведениях очень большое количество напитков в стекле. Эту бутылку можно оставить там, и владельцы ее сдадут.

В общем Анне очень понравилась интернациональность Берлина. Она отметила, что благодаря этому туристу там хватит английского языка, и можно встретить интересных людей из разных точек мира, "что очень круто".

А еще там очень много заведений с разной национальной кухней. И самое интересное, что почти каждый из них предлагает свою вариацию кебаба с фалафелем.

