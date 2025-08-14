Виявилося, що у Німеччині є одна унікальна особливість, яка спантеличує людей з інших європейських країн. Про це Анна розповіла у коментарі для 24 Канал.

Що найбільше здивувало Анну в Німеччині?

На її превеликий подив, виявилося, що німці дуже довго та пронизливо дивляться на незнайомих людей.

Перші три дні я ходила і не могла зрозуміти, що не так? Може я якось не так виглядаю, чи в мене пляма на одязі,

– розповіла Анна.

Але виявилося, що це суто німецька звичка – дуже довгий зоровий контакт. Ти можеш вважати, що вони оцінюють тебе з "ніг до голови", але для них це абсолютно нормально – німці просто дивляться на людей, і не вважають це грубим.

Також Анну здивувало, що заклади з їжею відкриваються пізніше і зачинаються раніше у порівнянні з Україною. А бари та паби взагалі починають працювати з 18 – 19 години.

Крім того, багато де у Німеччині не можна платити карткою, або ж є певний ліміт.

Кількість місць, де приймають картки, набагато виросла у порівнянні з тим, що раніше про них говорили. Але все одно можна досі зустріти точки, де треба платити або тільки готівкою, або карткою можна тільки від певної суми (5 – 10 євро),

– сказала українка.

Водночас українку вразила система місцевого громадського транспорту. За її словами, "пересування громадським транспортом дуже зручне, а сам транспорт чистий і не забитий, як у нас.

Також Анну здивував підхід німців до сортування сміття. Самих смітників у Берліні небагато. Але у супермаркетах є спеціальні бокси для здачі різної тари для води.

Коли купуєш водичку, ціна тари йде окремо (щось в районі 25 центів). Потім ти повертаєш тару, і цей автомат тобі видає чек на цю суму, яку потім можна витратити в цьому ж магазині,

– сказала Анна.

Бокси для здачі тари в магазинах / Фото Expatica

Тож багато людей не викидають пляшки чи бляшанки, збирають їх і приносять назад у магазин.

Також у закладах дуже велика кількість напоїв у склі. Цю пляшку можна залишити там, і власники її здадуть.

Загалом Анні дуже сподобалась інтернаціональність Берліну. Вона зазначила, що завдяки цьому туристу там вистачить англійської мови, і можна зустріти цікавих людей з різних точок світу, "що дуже круто".

А ще там дуже багато закладів з різною національною кухнею. І найцікавіше, що майже кожен з них пропонує свою варіацію кебаба з фалафелем.

