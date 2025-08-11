"Немцы играют в доброжелательность": украинка рассказала, что ее удивило в Германии
- Украинка Валерия отметила, что арендовать квартиры в Германии дорого, и они сдаются полностью пустыми, даже без кухни.
- Налоги в Германии могут достигать 40%, что затрудняет развитие малого бизнеса.
- Немцы имеют привычку здороваться даже с незнакомцами, что может быть непривычно для украинцев.
- Немцы часто спрашивают, как дела, не ожидая ответа, что отличается от подхода в Украине.
Украинка Валерия живет в Германии, и когда она только переехала туда, многие вещи показались ей необычными.
Переезд в другую страну – это всегда стресс, и людям нужно время на адаптацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на vakerii.ka. И украинка поделилась, что ее удивляло в Германии после переезда.
Квартиры сдаются совсем пустыми
Аренда квартиры в Германии не только дороже, чем в Украине – арендаторам еще и придется потратить деньги на покупку мебели и остальных важных для жизни вещей.
Нет ничего, кроме стен. Даже кухню в большинстве случаев нужно покупать самостоятельно, – поделилась украинка.
В Германии здороваются даже с незнакомцами
Для украинцев такая привычка может показаться необычной, и в Германии люди, когда идут людными местами и пересекаются взглядом с незнакомцем, обязательно здороваются. Валерия рассказала, что, чтобы привыкнуть к этому, ей понадобилось время.
В Германии часто здороваются с незнакомцами / Фото Pexels
Налоги могут достигать 40%
Налоги в Германии очень высокие, и по словам украинки, именно поэтому в стране не так развиты маленькие бизнесы, ведь они просто "не выживают".
Немцы "играют" в доброжелательность
Очень часто немцы могут спрашивать, как дела, и совсем не ожидать ответа. Для украинцев такое поведение может быть непривычным.
В Украине наоборот: такие вопросы задают только тем, кто тебе действительно небезразличен, – добавила блогерша.
