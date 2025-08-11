Украинка Валерия живет в Германии, и когда она только переехала туда, многие вещи показались ей необычными.

Переезд в другую страну – это всегда стресс, и людям нужно время на адаптацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на vakerii.ka. И украинка поделилась, что ее удивляло в Германии после переезда.

Квартиры сдаются совсем пустыми

Аренда квартиры в Германии не только дороже, чем в Украине – арендаторам еще и придется потратить деньги на покупку мебели и остальных важных для жизни вещей.

Нет ничего, кроме стен. Даже кухню в большинстве случаев нужно покупать самостоятельно, – поделилась украинка.

В Германии здороваются даже с незнакомцами

Для украинцев такая привычка может показаться необычной, и в Германии люди, когда идут людными местами и пересекаются взглядом с незнакомцем, обязательно здороваются. Валерия рассказала, что, чтобы привыкнуть к этому, ей понадобилось время.



В Германии часто здороваются с незнакомцами / Фото Pexels

Налоги могут достигать 40%

Налоги в Германии очень высокие, и по словам украинки, именно поэтому в стране не так развиты маленькие бизнесы, ведь они просто "не выживают".

Немцы "играют" в доброжелательность

Очень часто немцы могут спрашивать, как дела, и совсем не ожидать ответа. Для украинцев такое поведение может быть непривычным.

В Украине наоборот: такие вопросы задают только тем, кто тебе действительно небезразличен, – добавила блогерша.

