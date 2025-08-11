Українка Валерія живе в Німеччині, і коли вона тільки переїхала туди, чимало речей видалися їй незвичними.

Переїзд в іншу країнку – це завжди стрес, і людям потрібний час на адаптацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на vakerii.ka. І українка поділилася, що її дивувало в Німеччині після переїзду.

Квартири здаються зовсім порожніми

Оренда квартири в Німеччині не тільки дорожча, ніж в Україні – орендарям ще й доведеться витратити гроші на покупку меблів та решти важливих для життя речей.

Немає нічого, крім стін. Навіть кухню у більшості випадків потрібно купувати самостійно, – поділилася українка.

У Німеччині вітаються навіть з незнайомцями

Для українців така звичка може видатися незвичною, та в Німеччині люди, коли йдуть людними місцями і перетинаються поглядом з незнайомцем, обов'язково вітаються. Валерія розповіла, що, аби звикнути до цього, їй знадобився час.



В Німеччині часто вітаються з незнайомцями / Фото Pexels

Податки можуть сягати 40%

Податки у Німеччині дуже високі, і за словами українки, саме тому в країні не так розвинені маленькі бізнеси, адже вони просто "не виживають".

Німці "грають" у доброзичливість

Дуже часто німці можуть питати, як справи, і зовсім не очікувати відповіді. Для українців така поведінка може бути незвичною.

В Україні навпаки: такі запитання ставлять лише тим, хто тобі справді небайдужий, – додала блогерка.

