5 самых странных законов Испании: некоторые из них могут обернуться штрафами для туристов

Испания – это невероятная солнечная страна, и летом многие украинцы подумывают о том, чтобы посетить ее. Впрочем, несколько необычных законов могут застать туристов врасплох.

В Испании есть правила и о песчаных замках, и о некоторых повседневных предметах, и даже о смерти. Поэтому перед поездкой в страну лучше узнать о них, пишет Express.

Интересно "Не имеешь денег – не езди": украинка рассказала о реалиях популярной страны в Европе

Какие необычные законы существуют в Испании?

Противозаконная смерть

В 1999 году мэр Ланхарона, что в Андалусии, практически запретил там смерть. Из-за того что городское кладбище переполнилось, а региональное правительство игнорировало просьбы о построении нового, мэр издал указ как сатирический протест.

Фактически он юридически обязал жителей заботиться о своем здоровье и оставаться живыми, пока не построят новое кладбище. В конце концов трюк сработал – финансирование на построение нового кладбища одобрили, и сейчас умирать в Ланхароне снова разрешено.

Песчаные замки

В некоторых частях Испании строительство обычных песчаных замков технически может привести к штрафу. Сначала ограничение возникло из-за одного чрезмерно амбициозного строителя: он импортировал тонны песка из-за рубежа, чтобы возвести на пляже массивную средневековую крепость.

И для того, чтобы остановить такое поведение, несколько муниципалитетов (в том числе и популярный остров Тенерифе) запретили строительство песчаных сооружений. Делать это можно только при условии, что используется имеющийся на пляже песок, а перед отъездом свою работу нужно разрушить.

Швабра

В нескольких городках Кастильи, в том числе и в Ла-Манче, за обычную швабру на балконе можно получить штраф в 750 евро. Местные правила так же запрещают сушить на балконе одежду, если этот балкон просматривается из любых общественных мест.

Эти строгие правила должны сохранить визуальную эстетику города.

Запрет на лай собак

В городке Вильянуэва-де-ла-Торре очень серьезно относятся к ночному сну, поэтому собакам на уровне закона запрещено лаять во время послеобеденной сиесты – с 14:00 до 16:00. Кроме того, молчать животным нужно и в течение всей ночи.

Впрочем, конкретных правил за нарушение не существует, а способ соблюдения зоны тишины остается загадкой.

Домино

Если в Севилье вы захотите поиграть в домино в кафе под открытым небом, за это можно попасть в серьезные неприятности – оказывается, щелчок плиток нарушает местные законы о шуме. Так же нельзя катить бочки по улицам, а также стоять возле террас ресторанов с едой и напитками.

Теоретически нарушение этих правил может привести к штрафу в 300 евро, хотя вероятность наказания на самом деле довольно низкая.