В Іспанії є правила і про піщані замки, і про деякі повсякденні предмети, і навіть про смерть. Тож перед поїздкою до країни краще дізнатися про них, пише Express.

Які незвичні закони існують в Іспанії?

Протизаконна смерть

В 1999 році мер Ланхарона, що в Андалусії, практично заборонив там смерть. Через те що міський цвинтар переповнився, а регіональний уряд ігнорував прохання про побудову нового, мер видав указ як сатиричний протест.

Фактично він юридично зобов'язав мешканців дбати про своє здоров'я та залишатися живими, поки не побудують новий цвинтар. Зрештою трюк спрацював – фінансування на побудову нового кладовища схвалили, і зараз помирати у Ланхароні знову дозволено.

Піщані замки

У деяких частинах Іспанії будівництво звичайних піщаних замків технічно може призвести до штрафу. Спершу обмеження виникло через одного надмірно амбітного будівельника: він імпортував тонни піску з-за кордону, аби звести на пляжі масивну середньовічну фортецю.

І для того, аби зупинити таку поведінку, кілька муніципалітетів (зокрема й популярний острів Тенерифе) заборонили будівництво піщаних споруд. Робити це можна лише за умови, що використовується наявний на пляжі пісок, а перед від'їздом свою роботу потрібно зруйнувати.

Швабра

В кількох містечках Кастильї, зокрема й у Ла-Манчі, за звичайну швабру на балконі можна отримати штраф у 750 євро. Місцеві правила так само забороняють сушити на балконі одяг, якщо цей балкон проглядається з будь-яких громадських місць.

Ці суворі правила мають зберегти візуальну естетику міста.

Заборона на гавкіт собак

У містечку Вільянуева-де-ла-Торре дуже серйозно ставляться до нічного сну, тож собакам на рівні закону заборонено гавкати під час післяобідньої сієсти – з 14:00 до 16:00. Окрім того, мовчати тваринам потрібно і протягом усієї ночі.

Втім, конкретних правил за порушення не існує, а спосіб дотримання зони тиші залишається загадкою.

Доміно

Якщо в Севільї ви захочете пограти в доміно у кафе просто неба, за це можна втрапити у серйозні неприємності – виявляється, клацання плиток порушує місцеві закони про шум. Так само не можна котити бочки вулицями, а також стояти біля терас ресторанів з їжею та напоями.

Теоретично порушення цих правил може призвести до штрафу у 300 євро, хоча ймовірність покарання насправді досить низька.