Не такая свободная, как кажется: украинка назвала неожиданные минусы популярной европейской страны
Украинка, которая уже более 4 лет живет в Германии, рассказала, что эта страна вовсе не такая "свободная", как считают многие. А о большом количестве правил мигранты даже не подозревают, пока не сталкиваются с неприятными штрафами.
Украинка Людмила Русина предупредила, что на отдыхе в Германии следует быть очень осторожными – ведь немецкая свобода часто пересекается со "странными правилами".
Что удивляет украинку в Германии?
Если в немецком лесу во время прогулки вы найдете гриб, не спешите радоваться – ведь прежде чем срезать его, следует убедиться, относится ли он к виду, который можно собирать, сколько именно грибов можно взять и разрешен ли вообще сбор на этой территории.
Почему в Германии можно быть бездомным, потому что демократия, а просто поставить в лесу палатку и переночевать одну ночь нельзя? Нужно разрешение или специально отведенное место. А за нарушение правила может быть наложен штраф, вплоть до 2,5 тысяч евро,
– пожаловалась украинка.
Также блогершу удивляет то, что попрошайничество в Германии вполне законно – а вот за попытку порыбачить в реке без специального разрешения наказывают. И одного только разрешения недостаточно – нужно пройти курсы по рыболовству, сдать экзамены и получить удостоверение – и уже после этого купить разрешение на конкретный водоем.
Украинка рассказала о необычных правилах в Германии: смотрите видео
А незаконная рыбалка, между тем, может закончиться, по словам украинки, не только штрафом, но и тюрьмой.
И последнее, что мне нравится больше всего: здесь можно иметь свою дачу, и даже с домиком, но небольшим. А ночевать там часто запрещено, да еще и воду на зиму отключат. И туалет на таких дачах тоже часто роскошь. Свободная, демократическая страна, в которой ты можешь делать все – главное, чтобы это было разрешено,
– рассказала блогерша.
О чем еще нужно знать о немецких правилах?
В Германии получить штраф за нарушение одного из многочисленных правил довольно просто. Поэтому и туристам, и мигрантам стоит заранее ознакомиться с этими правилами. Вот несколько необычных запретов, о которых многие люди не знают.
- Штраф за остановку на автобане. Если у водителя закончилось топливо на автобане, за это он может получить штраф. Считается, что остановка создает опасную ситуацию на дороге, а водитель проявил халатность.
- Запрет на шум в определенные часы. Эти часы могут отличаться в зависимости от земли или даже конкретного дома. Но в это время нельзя не только устраивать шумные вечеринки, но и убираться с помощью пылесоса.
- Выбрасывание окурков на улицу. За загрязнение улицы, даже столь незначительное, штраф будет немалым.