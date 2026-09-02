"Остаться или уехать": украинка рассказала о нюансах жизни в Испании

Украинка Полина, проживающая в Испании уже более двух лет, до сих пор не может понять, хочет ли она остаться в стране или уехать из нее. Ведь многочисленные преимущества уравновешиваются таким же количеством недостатков.

Украинка переехала из Германии в Испанию и до сих пор привыкает к некоторым аспектам жизни в этой стране. В частности, она не уверена, стоит ли оставаться здесь в долгосрочной перспективе, пишет mrs.faustova.

Что украинке не нравится в жизни в Испании?

Легализация

Блогерша поделилась, что Испания предоставляет очень много возможностей для легализации, поэтому украинцам остаться в стране не очень сложно, особенно после получения временной защиты. В то же время украинку беспокоит вопрос безопасности, ведь Испания проводит очень мягкую миграционную политику.

И когда ты видишь, как в больших городах растет проблема краж, разбитых машин, бездомных, ты начинаешь думать: а насколько здесь будет безопасно через 5–10 лет?

– поделилась украинка.

Социализация

Следующий плюс и одновременно минус Испании – это социальная жизнь. В Испании происходит очень много событий, поэтому скучать невозможно. Но это одновременно становится и проблемой: в Испании так много украинцев, что можно прожить несколько лет в стране и не выучить язык, и не интегрироваться в общество.

Поэтому, если ты не будешь искать испанцев и специально выходить за пределы своей "пузырьковой" среды, ты можешь так там и остаться и никогда не интегрироваться,

– добавила блогерша.

Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео

Погода

Украинка невероятно ценит климат Испании, и после жизни в этой стране ей трудно представить переезд в более холодные регионы. В то же время жизнь в Испании не напоминает отпуск, и нужно учитывать и экономику страны, и заработки там.

Если вы думаете: приеду в Испанию, найду работу и буду жить как в отпуске, то у меня для вас плохие новости. Зарплаты здесь не такие высокие, как во многих других странах Европы,

– пожаловалась Полина.

В то же время девушка отметила, что цены на аренду в больших городах стремительно растут.

В настоящее время одному человеку для комфортной жизни в Испании нужно не менее 718 евро, не считая аренды, пишет Numbeo.

Вот сколько придется заплатить за аренду квартиры: