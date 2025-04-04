Передается моментально: на круизном лайнере более 200 человек подхватили заразный вирус

Во время трансатлантического путешествия на лайнере Queen Mary 2 вспыхнул норовирус. Судно решили вернуть в порт отправления – сейчас оно на пути домой.

Круизный лайнер курсировал из Великобритании в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что известно об инциденте

Круизный лайнер компании Cunard отправился из британского Саутгемптона 8 марта. Он должен был плыть в Нью-Йорк и несколько островов в восточной части Карибского моря.

Однако 224 пассажира из 2538 заболели норовирусом. Кроме этого, пострадали 17 членов экипажа.

Основными симптомами были диарея и рвота. Всех больных пассажиров изолировали.

Круизная компания провела анализы инфицированным и сообщила, что судно должно вернуться в Саутгемптон.

VSP (программа санитарной обработки судов) дистанционно следит за ситуацией, включая обзор реагирования на вспышку на судне и процедурами санитарии,

– сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний.

Справка. Норовирус – это кишечная инфекция, которая вызвана вирусом норфолк. Она быстро распространяется в многолюдных местах и учреждениях, особенно в закрытых помещениях. Инфекция передается через зараженную пищу, рвоту, туалет и от человека к человеку. Как только начинается вспышка, его сложно контролировать.



Лучший способ защититься от норовируса – это часто мыть руки, стирать вещи в горячей воде, своевременно выявлять симптомы и изолироваться от тех, кто заболел.

По расписанию лайнер должен вернуться в Саутгемптон только в воскресенье 6 апреля. Поскольку болезнь очень заразная, то персонал увеличил количество процедур дезинфекции на борту.