Новые правила въезда и выезда уже работают на украинско-венгерской границе: что изменилось

Во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система EES. И запуск новых правил въезда и выезда может привести к некоторым задержкам на границе.

Уже с 28 октября новую систему EES ввели на всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе. Система EES предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран, поэтому путешественникам следует учесть возможные задержки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Интересно https://24tv.ua/zakordon24/kudi-pereyizhdzhati-2025-rotsi-nazvano-naykrashhi-krayini_n2941850

Что нужно знать о пересечении украинско-венгерской границы?

На границе между Украиной и Венгрией функционируют семь пунктов пропуска: "Дзвинково-Лонья", "Лужанка-Берегшурань", "Косино-Барабаш", "Вилок-Тисабеч", "Великая Паладь-Надьгодош", "Чоп (Тиса) -Захонь" и "Чоп (Дружба) -Захонь".

Уже с 12 октября к новой системе пропуска был подключен автомобильный пункт пропуска "Берегшурань", что напротив украинского пункта "Лужанка", а 21 октября по новой системе заработал железнодорожный пункт пропуска "Захонь".

Заметим, что EES внедрен с целью ускорения пограничного контроля, повышение уровня безопасности, точный учет сроков пребывания граждан третьих стран на территории ЕС, противодействие незаконной миграции и тому подобное,

– сообщили в ГПСУ.

Также там отметили, что функционирование новой системы не будет влиять на общий процесс прохождения пограничного контроля. Впрочем, туристов попросили учесть эту информацию при планировании поездок за границу.

Что еще о пересечении границы следует знать?