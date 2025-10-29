Новые правила въезда и выезда уже работают на украинско-венгерской границе: что изменилось
- На украинско-венгерской границе ввели систему EES для сбора биометрических данных граждан третьих стран, что может вызвать задержки.
- Система EES имеет целью ускорение пограничного контроля и повышение безопасности, однако туристам стоит учесть возможные задержки при планировании поездок.
Во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система EES. И запуск новых правил въезда и выезда может привести к некоторым задержкам на границе.
Уже с 28 октября новую систему EES ввели на всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе. Система EES предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран, поэтому путешественникам следует учесть возможные задержки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Что нужно знать о пересечении украинско-венгерской границы?
На границе между Украиной и Венгрией функционируют семь пунктов пропуска: "Дзвинково-Лонья", "Лужанка-Берегшурань", "Косино-Барабаш", "Вилок-Тисабеч", "Великая Паладь-Надьгодош", "Чоп (Тиса) -Захонь" и "Чоп (Дружба) -Захонь".
Уже с 12 октября к новой системе пропуска был подключен автомобильный пункт пропуска "Берегшурань", что напротив украинского пункта "Лужанка", а 21 октября по новой системе заработал железнодорожный пункт пропуска "Захонь".
Заметим, что EES внедрен с целью ускорения пограничного контроля, повышение уровня безопасности, точный учет сроков пребывания граждан третьих стран на территории ЕС, противодействие незаконной миграции и тому подобное,
– сообщили в ГПСУ.
Также там отметили, что функционирование новой системы не будет влиять на общий процесс прохождения пограничного контроля. Впрочем, туристов попросили учесть эту информацию при планировании поездок за границу.
Что еще о пересечении границы следует знать?
На украинско-польской границе уже наблюдаются очереди из-за введения новой системы EES. Водителям советуют учитывать возможные задержки и выбирать другие, менее загруженные пункты пропуска.
Тем временем движение на границе с Румынией прекратили более чем на месяц из-за ремонта моста. С 09:00 до 15:30 ежедневно движение перекрыто, и водителям советуют выбирать другие пункты пропуска.