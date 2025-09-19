Во Франции сотни тысяч людей из разных городов присоединились к общенациональной забастовке. Полиция в нескольких городах уже применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

По данным Министерства внутренних дел Франции, на антиправительственные демонстрации вышли от 600 до 900 тысяч человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему происходят протесты во Франции?

Национальный протест во Франции организовали профсоюзы, и на них вышли работники социальной сферы – фармацевты, работники метро и железной дороги, медики и учителя. Двигателем для демонстраций стало решение правительства Франции сократить бюджетные расходы.

Зато протестующие требуют увеличить финансирование общественных услуг и повысить налоги для состоятельных французов. Еще одно из требований – отмены изменений в пенсионной системе.

Правительство Франции планирует сократить бюджетные расходы из-за того, что дефицит страны составляет 114% ВВП. Именно решение сократить расходы на 44 миллиарда евро привело к отставке экс-премьер-министра Франции Франсуа Байру.

Как проходили протесты?

18 сентября против забастовщиков по всей стране развернули 80 000 полицейских. В двух городах, Лионе и Нанте, полиция применила против протестующих слезоточивый газ, когда напряженность "достигла точки кипения".

Демонстранты перекрывали улицы и дороги в крупных городах Франции – и это повлекло значительные перебои в работе общественного транспорта. Не работало также немало линий метро в Париже. Студенты вышли на протесты перед своими университетами, скандируя лозунги и блокируя входы. К ним присоединилась также примерно треть учителей, бойкотируя занятия.

Ожидалось также, что в ночь на 19 сентября около 98% аптек не будут работать, ведь фармацевты также участвуют в забастовке. Уже к середине дня полиция задержала более 110 человек.

Нам нужно быть начеку, именно так мы собираем силы, чтобы продолжать борьбу. Нам нужно заставить правительство и работодателей положить конец политике, которая служит только самым богатым,

– заявила Софи Бене, лидер одной из профсиплок Франции.

