У Франції сотні тисяч людей з різних міст доєдналися до загальнонаціонального страйку. Поліція в кількох містах вже застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на антиурядові демонстрації вийшли від 600 до 900 тисяч людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Остаточно: Польща ухвалила новий закон про допомогу українцям – все, що треба знати

Чому відбуваються протести у Франції?

Національний протест у Франції організували профспілки, і на них вийшли працівники соціальної сфери – фармацевти, працівники метро та залізниці, медики та вчителі. Рушієм для демонстрацій стало рішення уряду Франції скоротити бюджетні витрати.

Натомість протестувальники вимагають збільшити фінансування суспільних послуг та підвищити податки для заможних французів. Ще одна з вимог – скасування змін у пенсійній системі.

Уряд Франції планує скоротити бюджетні видатки через те, що дефіцит країни складає 114% ВВП. Саме рішення скоротити видатки на 44 мільярди євро призвело до відставки експрем'єр-міністра Франції Франсуа Байру.

Як проходили протести?

18 вересня проти страйкарів по всій країні розгорнули 80 000 поліцейських. У двох містах, Ліоні та Нанті, поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, коли напруженість "досягла точки кипіння".

Демонстранти перекривали вулиці та дороги у великих містах Франції – і це спричинило значні перебої в роботі громадського транспорту. Не працювало також чимало ліній метро у Парижі. Студенти вийшли на протести перед своїми університетами, скандуючи гасла та блокуючи входи. До них приєдналася також приблизно третина вчителів, бойкотуючи заняття.

Очікувалося також, що в ніч на 19 вересня близько 98% аптек не працюватимуть, адже фармацевти також беруть участь у страйку. Вже до середини дня поліція затримала понад 110 осіб.

Нам потрібно бути напоготові, саме так ми збираємо сили, щоб продовжувати боротьбу. Нам потрібно змусити уряд і роботодавців покласти край політиці, яка служить лише найбагатшим,

– заявила Софі Бене, лідерка однієї з профсіплок Франції.

Які ще новини Франції варто знати?