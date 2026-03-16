Уроки длятся по полтора часа: украинка рассказала об особенностях итальянских школ
- В Италии начальная школа длится 5 лет, средняя – 3 года, старшая – 5 лет, уроки длятся по полтора часа и заканчиваются в 15:35.
- Образование является инклюзивным, классы имеют специальные условия, а дети изучают религию с согласия родителей и не ведут дневников.
Украинка, переехавшая в Италию, очень быстро заметила, что обучение в этой стране очень отличается от украинского образования. Например, даже маленькие дети изучают географию, геометрию и тому подобное.
Если вы переезжаете в Италию с детьми, следует подготовиться к тому, что и школы, и детские сады в этой стране не такие, как в Украине. Например, все ясли здесь частные, а отдать ребенка в садик можно только с трех лет, сообщает yurkovskaya_l.
Интересно "Хочется плакать, что живешь в Германии": украинка раскрыла правду о штрафах в стране
Как дети учатся в Италии?
Дети отправляются в начальную школу в 6 лет, и в Италии она называется scuola elementare. Учатся они там в течение 5 лет. После этого есть три года обучения в средней школе и пять лет – в старшей школе.
Каникулы в течение учебного года в Италии есть всего дважды в год – на рождественские и пасхальные праздники.
Все классы являются инклюзивными – то есть независимо от состояния здоровья ребенка ему гарантированы специальные условия для обучения. В школе моего сына даже есть лифт для детей с особыми физическими потребностями,
– поделилась украинка.
Но это еще далеко не все отличия. В частности, уже в младшей школе один урок длится почти полтора часа, а обучение завершается только в 15:35. Дети прибывают в школу на специальных автобусах – за них платят родители ежемесячно.
В третьем классе они уже учат географию, науку, геометрию и историю. Также с согласия родителей дети и в саду, и в школе изучают религию,
– добавила блогерша.
С самого начала обучения дети используют тетради формата А4, а дневников нет вообще. Дети не должны записывать расписание, и от них не требуют чтения на скорость или каллиграфического письма.
Отличаются также родительские собрания: они проводятся примерно 4 раза в год отдельно с каждым родителем. А вот персональных чатов с учителями нет вообще.
Что еще рассказывают украинцы за границей?
Украинка, отдавшая ребенка в испанскую школу, рассказала, что там очень спокойно относятся к тому, чтобы оставлять детей на второй год. Но это далеко не единственное отличие от украинского образования.
Между тем украинка рассказала, за что в Германии могут оштрафовать на более чем 100 евро. Многие люди даже не догадываются об этом правиле.