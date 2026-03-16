Уроки длятся по полтора часа: украинка рассказала об особенностях итальянских школ

Украинка, переехавшая в Италию, очень быстро заметила, что обучение в этой стране очень отличается от украинского образования. Например, даже маленькие дети изучают географию, геометрию и тому подобное.

Если вы переезжаете в Италию с детьми, следует подготовиться к тому, что и школы, и детские сады в этой стране не такие, как в Украине. Например, все ясли здесь частные, а отдать ребенка в садик можно только с трех лет, сообщает yurkovskaya_l.

Интересно "Хочется плакать, что живешь в Германии": украинка раскрыла правду о штрафах в стране

Как дети учатся в Италии?

Дети отправляются в начальную школу в 6 лет, и в Италии она называется scuola elementare. Учатся они там в течение 5 лет. После этого есть три года обучения в средней школе и пять лет – в старшей школе.

Каникулы в течение учебного года в Италии есть всего дважды в год – на рождественские и пасхальные праздники.

Все классы являются инклюзивными – то есть независимо от состояния здоровья ребенка ему гарантированы специальные условия для обучения. В школе моего сына даже есть лифт для детей с особыми физическими потребностями,

– поделилась украинка.

Но это еще далеко не все отличия. В частности, уже в младшей школе один урок длится почти полтора часа, а обучение завершается только в 15:35. Дети прибывают в школу на специальных автобусах – за них платят родители ежемесячно.

В третьем классе они уже учат географию, науку, геометрию и историю. Также с согласия родителей дети и в саду, и в школе изучают религию,

– добавила блогерша.

С самого начала обучения дети используют тетради формата А4, а дневников нет вообще. Дети не должны записывать расписание, и от них не требуют чтения на скорость или каллиграфического письма.

Отличаются также родительские собрания: они проводятся примерно 4 раза в год отдельно с каждым родителем. А вот персональных чатов с учителями нет вообще.

Что еще рассказывают украинцы за границей?