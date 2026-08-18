Особых правил больше не будет: для украинских школьников в Польше подготовили изменения с 1 сентября

С нового учебного года украинских школьников в польских школах ждет целый ряд изменений. В частности, их включат в общую систему образования для иностранцев, а действовавшие до сих пор специальные положения будут отменены.

В связи с войной России против Украины для детей, переехавших в Польшу, сначала действовали специальные правила. Однако с 1 сентября 2026 года учащиеся перейдут на стандартную общую систему образования для иностранцев, пишет Serwis samorządowy pap.

Что изменится для украинских школьников в Польше?

Уже с начала учебного года школьники из Украины будут подпадать под действие стандартного закона об образовании, как и граждане других стран. Впрочем, это не означает, что украинские дети, не владеющие польским языком, лишатся всех инструментов поддержки.

Вот что предусмотрено для учащихся из Украины:

дополнительные уроки языка – польский язык можно изучать бесплатно минимум два раза в неделю в течение 24 месяцев;

ассистент учителя – предоставляется помощь специалиста, владеющего украинским языком, но такая поддержка будет оказываться только в течение первого года;

корректирующие занятия – можно будет посещать дополнительные уроки по предметам, организуемым школьным управлением, но не дольше 12 месяцев;

подготовительные классы – руководство школы и в дальнейшем сможет организовывать специальные классы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям учеников.

Кроме того, в 2026/2027 году и в дальнейшем будет действовать правительственная программа "Дружественная школа". Она создана для того, чтобы выровнять образовательные возможности и поддержать интеграцию детей из Украины. Школы в Польше будут получать средства на найм ассистентов и повышение профессиональной квалификации персонала.