На границе с Польшей возможны длительные очереди: что говорит ГПСУ

На границе Украины с Польшей возможны задержки в пункте пропуска "Медика – Шегини". На польской стороне начали масштабные ремонтные работы дорожного покрытия.

Из-за этого пропускная способность может быть временно снижена. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Смотрите также Почему подготовка к выезду с животным длится 4 месяца и что нужно знать перед путешествием

Что известно об очередях на границе?

В пункте пропуска "Медика – Шегини" введены временные ограничения из-за ремонтных работ на польской стороне. Речь идет о замене дорожного покрытия, которая повлияет на движение транспорта в обоих направлениях.

По информации пограничников, пропускная способность пункта может быть снижена, что потенциально приведет к очередям и задержкам. Ремонтные работы продлятся ориентировочно пять недель. Они охватывают как направление въезда в Польшу, так и выезда из нее.

Движение транспорта организуют поэтапно. Во время проведения работ на отдельных участках одна из полос будет перекрыта, а транспорт будут перенаправлять на другую. Это означает, что даже при отсутствии полного перекрытия пункт будет работать медленнее, чем обычно.

Дополнительные осложнения предусмотрены для грузовиков в конкретные дни. По данным польской стороны, 9 и 16 мая временно перекроют две подъездные полосы к весовым платформам на въезде в Польшу. В этот период грузовой транспорт будут оформлять через полосу, которая обычно предназначена для автобусов. Это может существенно повлиять на скорость прохождения границы для перевозчиков.

В связи с работами водителям и пассажирам стоит быть готовыми к:

увеличению времени ожидания на границе;

возможным очередям в пиковые часы;

изменениям в схеме движения транспорта;

временным неудобствам при пересечении границы.

Особенно это касается периодов повышенного трафика, в частности выходных и праздничных дней.

Пограничники призывают граждан заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. По возможности стоит рассмотреть альтернативные пункты пропуска для пересечения границы. Также рекомендуется отслеживать актуальную ситуацию по очередям и нагрузке перед выездом.

Украина может открыть еще один пункт пропуска: что об этом известно?

Украина и Молдова готовятся к открытию нового пункта пропуска между Ямполь и Косеуц, который станет частью масштабного инфраструктурного проекта. Он предусматривает строительство моста через Днестр и создание современного автомобильного перехода.

По словам министра Алексея Кулебы, правительство уже выделило более 700 миллионов гривен на развитие альтернативных маршрутов. Новый пункт пропуска будет работать по принципу совместного контроля, что позволит проходить пограничные и таможенные процедуры в одном месте. Ожидается, что это существенно сократит время пересечения границы и уменьшит нагрузку на другие переходы.

Проект имеет стратегическое значение, в частности из-за необходимости создания безопасных логистических маршрутов на фоне угроз транспортной инфраструктуре юга Украины. Кроме того, новый мост позволит активизировать как грузовые, так и пассажирские перевозки между странами. Параллельно Украина и Молдова развивают железнодорожное сообщение и другие транспортные направления для усиления региональной логистики.