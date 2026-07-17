Украинцы массово уезжают за границу: как избежать очередей на пунктах пропуска

Лето – это традиционно самый активный период для поездок за границу, поэтому многие украинцы покидают страну. В результате – на границе образуются немалые очереди.

Обход очередей на самом деле возможен, если знать благоприятные дни для пересечения границы, пояснили в Государственной пограничной службе. Также там отметили, что сейчас количество людей, выезжающих из Украины, превышает количество въезжающих, но это связано с сезонными факторами.

Как избежать очередей на границе Украины?

В сезон отпусков пассажиропоток на западном участке границы Украины в среднем растет на 20% по сравнению с обычными годовыми показателями. И к середине лета границу уже пересекли 4,5 миллиона человек и почти 900 тысяч автомобилей.

И количество выехавших людей на данный момент превышает количество въехавших более чем на 150 тысяч. Но для июля и июня такая динамика – вполне нормальная. В августе постепенно возвращаться начинает больше людей, чем выезжает.

Чтобы не стоять слишком долго на границе, следует, прежде всего, обходить наиболее загруженные пункты пропуска, если есть такая возможность. Вот где сейчас больше всего машин:

Шегини;

Краковец;

Устилуг;

Ужгород;

Чоп (Тиса);

Лужанка;

Порубное.

Кроме того, время пересечения границы также имеет очень большое значение: чтобы избежать длительного ожидания, для выезда стоит выбирать утренние или поздние вечерние часы. По возможности следует ехать в будние дни.

А вот возвращаться в Украину лучше, наоборот, в выходные дни.