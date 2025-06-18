В Испании есть 2 типа оккупасов: риелтор рассказала, как с ними бороться

Украинка Александра, которая работает риелтором в Испании, рассказала, что существует 2 типа оккупасов. Однако, к счастью, есть способы, как можно с ними бороться.

Риелтор также посоветовала внимательно изучать недвижимость перед арендой или покупкой. Квартиры в старых домах и районах более уязвимы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @oleksa_realty_spain.

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Виды оккупасов в Испании

По словам Александры, первый вид оккупасов – это те, которые прокрадываются в жилье, в котором никого нет. Например, пока владельцы уехали куда-то на выходные или в отпуск, оккупасы незаконно взламывают замки, проникают в жилье и ставят новые.

Второй от оккупасов – на вид хорошие люди. Например, те, которые арендуют жилье по договору, а потом перестают платить.

Запомните золотое правило для любой ситуации – действовать надо на опережение. Обязательно сохраняйте документы на право собственности на имущество не в самой квартире, не в самом доме... Документы необходимы вам для всех судебных действий, административных действий, доказательства своей позиции,

– сказала Александра.

Как бороться с оккупасами в Испании: смотрите видео

Как бороться с оккупасами в Испании

Способов для борьбы с оккупасами в Испании существует много, и местные жители прибегают к самым креативным методам.

Однако риелтор рассказала, что на такие случаи существуют специальные виды страхования. В частности:

Первый тип – страхования от незаконного заселения (Seguro de defensa juridica para propietarios).

Второй тип – страхование от недобросовестных арендаторов (Seguro de empago de alquiler).

Если вы хотите защитить дом на время своего отсутствия, самое главное – установить систему сигнализации, которая будет оповещать полицию напрямую. Также очень помогает система видеофиксации правонарушения.

Во втором случае, если вы арендодатель, может помочь несколько способов. Во-первых, договор должен быть срочным, а продление срока требует подписания нового письменного соглашения.

Также риелтор объяснила, что кроме страховки очень важно иметь определенную страховую сумму (например, с депозитного платежа), или же можно попросить отдельный задаток у потенциального арендатора.