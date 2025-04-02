Из-за особенностей местного законодательства выселить захватчиков очень сложно. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Кто такие окупасы

Статья 18.2 Конституции Испании закрепляет за гражданином право на неприкосновенность жилья. Закон защищает любых людей, которые фактически проживают в жилье. И, как показало время, даже если они заселились туда незаконно.

Окупасы пользуются законодательными лазейками, которые затрудняют их выселение. А из-за того, что судебная система работает медленно, владельцы могут тратить месяцы (а иногда и годы), чтобы выселить захватчиков.

В частности из-за этого явления иностранцам труднее арендовать квартиру в Испании, потому что местные жители часто боятся доверять жилье чужакам.

Почему окупасов сложно выселить

Согласно испанскому законодательству, если окупасы заняли жилье менее чем 48 часов назад, то полиция имеет право немедленно их выселить. Если прошло больше времени, то правоохранители уже не могут вмешаться. Поэтому захватчики часто выбирают помещения, владельцы которых уехали на длительное время. К примеру, в отпуск.



Окупасы часто выбирают отдаленные районы, где живет немного людей / Pexels

Если окупасы прожили в доме более двух дней, то владелец должен решать этот вопрос через суд. А если среди окупасов есть дети или социально уязвимые лица, то процесс выселения еще больше усложняется.

Кроме этого, захватчики часто используют поддельные договоры аренды или заявляют, что они жертвы финансовых трудностей, чтобы затянуть судебный процесс и получить больше времени на проживание.

Кстати, в Испании даже существуют фирмы, которые занимаются выселением окупасов и "убеждают" их уехать. Однако это полулегальные методы, и стоят они очень дорого. Стоимость колеблется от 500 до 3 000 евро в зависимости от индивидуальных обстоятельств.