Во время этих мероприятий также проходят мастер-классы, на которых можно приобщиться к писанкарству и узнать о секретах выпекания куличей. В 2025 году пасхальные ярмарки состоятся в нескольких городах Польши – где и когда 24 Канал рассказывает ниже.

Читайте также Пасха в Польше 2025: календарь главных дат

Где и когда устроят пасхальные ярмарки в Польше

Немало ярмарок накануне Пасхи прошли в эти выходные, в частности, говорится о таких городах как Варшава, Гданьск, Познань, Быдгощ, Вроцлав и Люблин. Но в других польских городах праздничные ятки останутся до самой Пасхи, поэтому еще есть время посетить тематические мероприятия.

Катовице

Когда: с 4 по 21 апреля с 10:00 до 20:00

Где: Rynek, Katowice

На ярмарке было установлено около 50 яток с изделиями народных промыслов и пасхальными продуктами, а также отдельная зона с едой.

Кроме того, на ярмарке работают аттракционы для детей, такие как карусель и электропоезд, а также декоративные декорации, где посетители могут сделать яркие кадры.

Краков

Когда: с 10 по 21 апреля с 10:00 до 20:00

Где: Rynek Główny, Kraków

В Кракове тоже происходит ежегодная пасхальная ярмарка, на которую съехались продавцы со всей Польши и из-за рубежа, в том числе и из Украины. В этом году около 95 участников демонстрируют свою продукцию на ярмарке.

Кроме коммерции, мероприятие имеет целью поддержать благотворительные усилия. Организаторы объявили о предоставлении бесплатных стендов для участников из Киева, а также для различных организаций, занимающихся поддержкой людей с инвалидностью.

Лодзь

Когда: с 28 марта по 18 апреля с 10:00 до 20:00

Где: ulica Drewnowska 58, Łódź (Manufaktura)

Лодзь тоже не остался без традиционного мероприятия. На ярмарке посетители могут осмотреть 20 яток, предлагающих разнообразные региональные деликатесы, пасхальные сувениры, украшения и другие изделия ручной работы.

Пасхальная ярмарка в Лодзи: смотрите видео

Также на ярмарке можно приобрести пасхальную выпечку, в частности бабки, куличи, мазурки и сырники.

Белосток

В этом году польский город Белосток предлагает аж 2 пасхальные ярмарки:

Ярмарка на площади Пилсудского

Когда: с 12 по 18 апреля с 10:00 до 17:00

Где: ulica Elektryczna 12, Białystok (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego)

Кампания #КупуйСвідомо, организована местными лидерами, имеет целью продемонстрировать разнообразные качественные региональные продукты. Посетители имеют возможность приобрести уникальные ремесленные изделия, в частности свечи, керамику, традиционные пасхальные "пальмы", натуральную косметику, а также широкий выбор писанок, в том числе от страусов.

На мероприятии также состоятся мастер-классы и развлекательные мероприятия для детей, в частности, надувные горки.

Ярмарка на улице Андерса

Когда: с 12 по 19 апреля с 7:00 до 14:00

Где: ulica Gen. Władysława Andersa 40, Białystok

На этой ярмарке местные мастера тоже продают пасхальные изделия и предлагают попробовать разнообразные региональные блюда.

К слову, часто после мир хочется привезти из дома вкусности, но не все можно перевозить через границу – какие продукты запрещено ввозить в Польшу.