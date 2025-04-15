Пасха в Польше немного отличается от украинской, однако суть традиций остается такая же. Об этом пишет 24 Канал.

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Как в Польше празднуют Пасху

За несколько недель до праздника в стране открывают пасхальные ярмарки. Однако самый главный период начинается с Вербного воскресенья (Niedziela Palmowa). Во время праздника в костел несут не вербу, как у нас, а так называемые пальмы – цветные веточки из травы, цветов и лент.

В Чистый четверг и Великую пятницу в костелах проводят службы, а верующие придерживаются строгого поста. Также в пятницу церкви размещают фигуру "гроба Господня" (Grób Pański), которую посещают до воскресения.

Еду поляки святят уже в субботу.

Бабка – традиционная пасхальная выпечка в Польше / Википедия

Содержимое Пасхальной корзины в Польше

В Пасхальные корзины кладут яйца, колбасу, соль, хрен, хлеб, масло в форме ягненка (baranek) и кулич.

В Пасхальное воскресенье семьи собираются на праздничный завтрак после окончания утренней службы.

На следующий день в Польше тоже Поливальный понедельник – молодежь бегает с водяными пистолетами, ведрами и даже шлангами. И обычно это парни обливают девушек.

Обратите внимание. В Польше Пасха является официальным праздником, а выходные дни – воскресенье и понедельник.

Также в некоторых селах сохранились очень старые обряды, как, например, хождение с "турком" – парнем в шлеме, который охраняет "гроб Господень".