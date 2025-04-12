Также ожидается, что цены на яйца перед праздником подскочат на 15 – 17% по сравнению с прошлым годом, ведь их стоимость уже начала расти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Strefa Biznesu.

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Цены на пасхальные продукты в Польше

На Пасху в Польше принято покупать масло, сыр, яйца, колбасу, сельдь, майонез, овощи и напитки. Согласно последним исследованиям, только на еду и напитки во время праздников семья из 4 человек может потратить до 1 200 злотых.

Что положить на Пасху в Польше: смотрите видео

Больше всего цены выросли на колбасу. В зависимости от магазина она стоит от 25 до 45 злотых за килограмм.

Стоимость приготовления домашней пасхальной пасхи может колебаться от 15 до 30 злотых, а если добавить сухофрукты, то даже до 50 злотых.

Больше всего придется отдать за орехи, изюм и хорошее масло. Для сравнения, готовый кулич в кондитерской стоит в среднем 26 – 40 злотых, в зависимости от размера и региона.



Хорошая домашняя пасха может выйти дороже, чем в магазине / Pexels

Также хозяйки традиционно готовят журек. Если говорить о традиционном журеке с колбасой и беконом, то стоимость приготовления на человека составит около 30 – 60 злотых.

Цены за саму плетеную корзину колеблются от магазина. Например, традиционная корзина в Carrefour стоит от 12 до 20 злотых, в Pepco трендовая задекорированная корзина стоит от 20 злотых.