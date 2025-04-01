Стюарт, который переехал в Испанию, рассказал, что сам нарушил это правило, за что "получил на орехи". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чего не стоит делать в Испании

По словам блогера, местных жителей (особенно владельцев продуктовых прилавков) очень раздражает, когда люди берут в руки продукты, чтобы просто "проверить их".

Если вы идете на один из многих продуктовых рынков в этой стране, то не берите фрукт, будто он ваш, и не сжимайте его, чтобы проверить, созрел ли он, Это ответственность человека, который подает фрукты или овощи,

– сказал блогер.



В Испании не следует брать продукты в руки, чтобы посмотреть / Pexels

Кроме этого, в супермаркетах не следует прикасаться к готовым продуктам, которые не требуют термической обработки, как вот: чоризо, ветчина, сыр и тому подобное. Вы должны подождать, пока продавец не предложит вам попробовать образец или же попросить об этом самостоятельно.

Если вы просто так возьмете продукт в руки, чтобы рассмотреть его, это будет очень раздражать людей за прилавком.

Испанцы довольно вспыльчивые и ценят свои обычаи. Ранее британка рассказала о еще одном негласном правило в Испании, нарушение которого очень злит местных жителей.