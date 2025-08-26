Накануне Октоберфеста запускают специальный "пивной поезд": обещают веселую поездку
- Между Римом и Мюнхеном запустят специальный железнодорожный экспресс-маршрут для Октоберфеста-2025.
- Пассажиры могут забронировать билеты на рейс по цене от 99 евро из нескольких итальянских городов, с возможностью наслаждаться баварскими развлечениями на борту.
- "Мюнхенский экспресс" предлагает различные варианты путешествия, включая спальные вагоны для тех, кто стремится к спокойствию.
Известный пивной фестиваль Октоберфест является одним из ведущих туристических направлений в сентябре-октябре 2025 года. В этом году посетители будут иметь возможность добраться до него с помощью специально предназначенного железнодорожного сообщения.
Накануне события объявили о запуске нового специального железнодорожного экспресс-маршрута, соединяющего Рим (Италия) с Мюнхеном (Германия). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Как в Германии отмечают Октоберфест?
Октоберфест, который считается крупнейшим пивным фестивалем в мире, состоится с 20 сентября по 5 октября 2025 года. Это ежегодное мероприятие, которое имеет богатую историю, начиная с 1810 года, привлекает около 6 миллионов посетителей.
Посетители фестиваля могут насладиться выбором пива исключительно из мюнхенских и баварских пивоварен, которое подается в больших палатках "Луге Терезы". Кроме пива, можно полакомиться разнообразными местными деликатесами, надев при этом традиционный баварский наряд.
Фестиваль является не только культурным событием – он также вносит значительный вклад в немецкую экономику. Ежегодно мероприятие приносит в среднем 1 миллиард евро.
Как добраться на Октоберфест на поезде?
Отправление "Мюнхенского экспресса" запланировано на пятницу в 20:00 с римского вокзала Термини, а обратный рейс – на понедельник.
Пассажиры могут забронировать билеты на этот рейс через RailBook на два уикенда: 26 сентября и 3 октября. Ранние билеты, приобретенные до 7 сентября, доступны по цене от 99 евро.
Билеты можно забронировать из таких итальянских городов, как Верона, Тренто, Больцано, Брессаноне, Фортецца, Випитено, Колле-Изарко и Бреннеро.
Забудьте о стрессе вождения и ненужных остановках: с нами веселье начинается сразу же, как только вы садитесь в вагон... На борту нашего поезда вас ждут развлечения в баварском стиле, которые помогут вам проникнуться духом Октоберфеста,
Итальянская туристическая компания FS Treni Turistici Italiani, ответственная за эксплуатацию поезда, объявила, что пассажиры могут рассчитывать на "комфортную и легкую" путешествие. На борту поезда путешественникам будет предложен широкий выбор напитков янтарного цвета.
А пассажиры, которые стремятся к более спокойному путешествию и сну, а не веселью, могут забронировать места в спальных вагонах.
