Известный пивной фестиваль Октоберфест является одним из ведущих туристических направлений в сентябре-октябре 2025 года. В этом году посетители будут иметь возможность добраться до него с помощью специально предназначенного железнодорожного сообщения.

Накануне события объявили о запуске нового специального железнодорожного экспресс-маршрута, соединяющего Рим (Италия) с Мюнхеном (Германия). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также В Италии с рейса сняли 20 пассажиров: причина крайне неожиданная

Как в Германии отмечают Октоберфест?

Октоберфест, который считается крупнейшим пивным фестивалем в мире, состоится с 20 сентября по 5 октября 2025 года. Это ежегодное мероприятие, которое имеет богатую историю, начиная с 1810 года, привлекает около 6 миллионов посетителей.

Посетители фестиваля могут насладиться выбором пива исключительно из мюнхенских и баварских пивоварен, которое подается в больших палатках "Луге Терезы". Кроме пива, можно полакомиться разнообразными местными деликатесами, надев при этом традиционный баварский наряд.



Октоберфест в Мюнхене / Фото Unsplash

Фестиваль является не только культурным событием – он также вносит значительный вклад в немецкую экономику. Ежегодно мероприятие приносит в среднем 1 миллиард евро.

Как добраться на Октоберфест на поезде?

Отправление "Мюнхенского экспресса" запланировано на пятницу в 20:00 с римского вокзала Термини, а обратный рейс – на понедельник.

Пассажиры могут забронировать билеты на этот рейс через RailBook на два уикенда: 26 сентября и 3 октября. Ранние билеты, приобретенные до 7 сентября, доступны по цене от 99 евро.

Билеты можно забронировать из таких итальянских городов, как Верона, Тренто, Больцано, Брессаноне, Фортецца, Випитено, Колле-Изарко и Бреннеро.

Забудьте о стрессе вождения и ненужных остановках: с нами веселье начинается сразу же, как только вы садитесь в вагон... На борту нашего поезда вас ждут развлечения в баварском стиле, которые помогут вам проникнуться духом Октоберфеста,

– говорится в рекламе.

Итальянская туристическая компания FS Treni Turistici Italiani, ответственная за эксплуатацию поезда, объявила, что пассажиры могут рассчитывать на "комфортную и легкую" путешествие. На борту поезда путешественникам будет предложен широкий выбор напитков янтарного цвета.

А пассажиры, которые стремятся к более спокойному путешествию и сну, а не веселью, могут забронировать места в спальных вагонах.

Находясь в другой стране, следует знать и об определенных правилах. Местные жители рассказали о самых распространенных ошибках туристов за рубежом.