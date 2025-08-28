Путешественников предупреждают об опасности употребления некачественной воды во время посещения других стран. Это касается как водопроводной воды, так и воды из природных источников.

Эксперты советуют туристам быть осторожными в выборе напитков во время путешествий за границу. 24 Канал, ссылаясь на USA Today, осветил случай попутчицы американки Элисон Чедвик, которые пережила катастрофическую поездку из-за решения выпить воды.

Читайте также Незнание закона не освобождает от наказания: туристы в Австралии получили 20 абсурдных штрафов

Какие напитки могут испортить отпуск?

Во время поездки в Словению девушка рискнула выпить воду из знаменитого озера Блед, и в результате это испортило ей всю поездку.

Ее тошнило несколько дней. Никогда не пейте воду из природного источника, например, из озера,

– вспоминает Чедвик.

С ней соглашаются и эксперты отрасли – призывают путешественников быть бдительными относительно жидкостей, которые они употребляют во время путешествий, особенно в странах, развивающихся, и регионах с ограниченными ресурсами, где соблюдение гигиенических стандартов может быть сложной задачей.

Билл Макинтайр из Global Rescue подчеркивает, что качество водопроводной воды является критически важным фактором для тех, кто отправляется за границу. В то время как некоторые страны обеспечивают безопасную питьевую воду для своих жителей и гостей, другие представляют значительную опасность для здоровья.

Чем это опасно?

Путешественникам напоминают, что Всемирная организация здравоохранения часто обновляет карту стран с безопасной питьевой водой. Однако, беспокойство вызывает не только вода: лед, свежевыжатые соки и даже коктейли могут представлять опасность.

Кроме того, эксперты пишут, что употребление алкоголя может привести к проблемам для туристов, особенно в жарком климате, где такие напитки могут способствовать обезвоживанию и развивать сопутствующие болезни.

Также алкоголь может серьезно повлиять на способность туриста трезво мыслить, из-за чего он рискует стать жертвой мошенничества или ограбления, или, что еще хуже, оказаться в тюремной камере.

Почему туристов предостерегают и от публикаций путешествий в сети?

Эксперты выражают беспокойство относительно потенциальной опасности чрезмерной онлайн-открытости. Трансляция своего отсутствия дома может подвергать людей серьезным рискам.

Туроператор Ski Vertigo выделил 3 важных момента, от которых путешественникам следует воздержаться в публиковании деталей путешествий в социальных сетях: