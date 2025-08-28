Мандрівників попереджають про небезпеку вживання неякісної води під час відвідування інших країн. Це стосується як водопровідної води, так і води з природних джерел.

Експерти радять туристам бути обережними у виборі напоїв під час подорожей за кордон. 24 Канал, посилаючись на USA Today, висвітлив випадок попутниці американки Елісон Чедвік, які пережила катастрофічну поїздку через рішення випити води.

Які напої можуть зіпсувати відпустку?

Під час поїздки до Словенії дівчина ризикнула випити воду зі знаменитого озера Блед, і в результаті це зіпсувало їй усю поїздку.

Її нудило кілька днів. Ніколи не пийте воду з природного джерела, наприклад, з озера,

– згадує Чедвік.

З нею погоджуються й експерти галузі – закликають мандрівників бути пильними щодо рідин, які вони вживають під час подорожей, особливо в країнах, що розвиваються, та регіонах з обмеженими ресурсами, де дотримання гігієнічних стандартів може бути складним завданням.

Білл Макінтайр з Global Rescue підкреслює, що якість водопровідної води є критично важливим фактором для тих, хто вирушає за кордон. У той час як деякі країни забезпечують безпечну питну воду для своїх мешканців та гостей, інші становлять значну небезпеку для здоров'я.

Чим це небезпечно?

Мандрівникам нагадують, що Всесвітня організація охорони здоров'я часто оновлює карту країн з безпечною питною водою. Однак, занепокоєння викликає не лише вода: лід, свіжовичавлені соки й навіть коктейлі можуть становити небезпеку.

Крім того, експерти пишуть, що вживання алкоголю може призвести до проблем для туристів, особливо в жаркому кліматі, де такі напої можуть сприяти зневодненню і розвивати супутні хвороби.

Також алкоголь може серйозно вплинути на здатність туриста тверезо мислити, через що він ризикує стати жертвою шахрайства або пограбування, або, що ще гірше, опинитися в тюремній камері.

Чому туристів застерігають і від публікацій подорожей в мережі?

Експерти висловлюють занепокоєння щодо потенційної небезпеки надмірної онлайн-відкритості. Трансляція своєї відсутності вдома може наражати людей на серйозні ризики.

Туроператор Ski Vertigo виділив 3 важливі моменти, від яких мандрівникам слід утриматися у публікуванні деталей подорожей у соціальних мережах: