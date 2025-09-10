Любое путешествие – это стресс и нервы, и особенно во время посадки на самолет в аэропорту. К сожалению, неудачный выбор чемодана может добавить немало волнений.

Многие путешественники уже усвоили простые лайфхаки, которые помогут уменьшить стресс во время поездки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror. В частности, они уже знают, что использование ярких и уникальных чемоданов – это не лучшее решение.

Какие чемоданы не стоит покупать?

Выбор узнаваемого чемодана может казаться удачным: когда нужно быстро забрать свой багаж из карусели, красный, желтый или другой цветной чемодан заметить будет в разы проще. Впрочем, это приносит не только удобство, но и опасность – ведь такие чемоданы могут легко стать мишенью для воров.

Эксперт по путешествиям Андреа Платания считает, что сливаться с толпой в вопросе багажа на самом деле намного безопаснее – и также посоветовала использовать специальный чехол на свой чемодан.

Смелый чемодан может выглядеть модно, но он привлекает внимание не тех людей. Если вы действительно хотите путешествовать безопасно, выберите что-то обычное или даже немного поношенное. Это не привлекает внимания и не афиширует то, что может быть внутри,

– поделилась эксперт.

Зато багаж можно сделать узнаваемым с помощью незаметных персональных штрихов – ленты, наклейки или пометки маркером. Это поможет быстро найти свою сумку при выдаче багажа, и одновременно не сделает ее мишенью для воров.

Очень советуют использование однотонных чехлов – особенно в случае, если у вас уже есть яркий чемодан, и вы не планируете его заменять в ближайшее время. Но самое важное – это убедиться, что ваш багаж надежно закрыт. Даже наличие обычного кодового замка может иметь значение: воры обычно не воруют чемоданы, которые будут создавать препятствия.

На что еще нужно обратить внимание в аэропорту?