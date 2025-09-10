Многие путешественники уже усвоили простые лайфхаки, которые помогут уменьшить стресс во время поездки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror. В частности, они уже знают, что использование ярких и уникальных чемоданов – это не лучшее решение.
Какие чемоданы не стоит покупать?
Выбор узнаваемого чемодана может казаться удачным: когда нужно быстро забрать свой багаж из карусели, красный, желтый или другой цветной чемодан заметить будет в разы проще. Впрочем, это приносит не только удобство, но и опасность – ведь такие чемоданы могут легко стать мишенью для воров.
Эксперт по путешествиям Андреа Платания считает, что сливаться с толпой в вопросе багажа на самом деле намного безопаснее – и также посоветовала использовать специальный чехол на свой чемодан.
Смелый чемодан может выглядеть модно, но он привлекает внимание не тех людей. Если вы действительно хотите путешествовать безопасно, выберите что-то обычное или даже немного поношенное. Это не привлекает внимания и не афиширует то, что может быть внутри,
– поделилась эксперт.
Зато багаж можно сделать узнаваемым с помощью незаметных персональных штрихов – ленты, наклейки или пометки маркером. Это поможет быстро найти свою сумку при выдаче багажа, и одновременно не сделает ее мишенью для воров.
Очень советуют использование однотонных чехлов – особенно в случае, если у вас уже есть яркий чемодан, и вы не планируете его заменять в ближайшее время. Но самое важное – это убедиться, что ваш багаж надежно закрыт. Даже наличие обычного кодового замка может иметь значение: воры обычно не воруют чемоданы, которые будут создавать препятствия.
На что еще нужно обратить внимание в аэропорту?
- Оказывается, из-за практики "обмена самолетами" пассажиры могут легко потерять места, за которые уже заплатили и забронировали. Это происходит в результате обмена одного самолета на другой непосредственно перед полетом.
- Между тем лоукостер Ryanair увеличил размер ручной клади. И теперь она на 33% больше стандартных размеров ЕС.
- Но сэкономить деньги можно еще и с помощью своевременного бронирования билетов. В один день недели можно купить их почти на четверть дешевле.