Эксперт по путешествиям Сэм Аргайл убежден, что бронирование билетов на самолет в определенный день недели может сэкономить вам немалую сумму денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
В какие дни недели стоит бронировать билеты?
Многие путешественники допускают одну довольно распространенную ошибку: они садятся бронировать билеты на выходных, когда имеют больше всего времени. Впрочем, это не лучший вариант, ведь, по словам эксперта, суббота и воскресенье – это пик цен.
Зато больше всего сэкономить вроде бы можно во вторник после обеда – это объясняется тем, что в понедельник вечером многие авиакомпании запускают распродажи. А во вторник после обеда компании-конкуренты предлагают даже более низкие цены.
И анализы это подтверждают – цены на авиабилеты во вторник могут быть ниже в цене на 23%, чем по тем же маршрутам, но забронированы в субботу и воскресенье.
Секрет во времени. Авиакомпании хотят заполнить пустые места, поэтому они начинают неделю с новых предложений. До вторника днем рынок адаптируется, и это ваш идеальный период,
– поделился Сэм Аргайл.
Кстати, стоит помнить и о том, что не всегда выгодно бронировать за месяцы вперед. Конечно, это удобно, чтобы убедиться, что вы будете иметь нужный билет – но и предложения в последнюю минуту существуют не просто так.
Авиакомпании стремятся заполнить пустые места, и поэтому порой продают билеты по очень низкой цене.
Билеты можно купить достаточно дешево / Фото Pexels
Что нужно знать о путешествиях самолетом?
Очень часто украинцы путешествуют самолетами Ryanair из-за низких цен и много различных направлений, которые предлагает авиакомпания. Впрочем, стоит быть достаточно внимательными, ведь можно получить немалые штрафы, если не придерживаться нескольких простых правил.
- Прежде всего нужно помнить, что на самолет нужно зарегистрироваться за сутки до вылета – иначе можно получить штраф в 3000 гривен.
- Кроме того, уже с 3 ноября 2025 года компания полностью отказывается от бумажных посадочных талонов, и вместо этого переходит на электронные – их можно будет получить в приложении MyRyanair.
- Но по-настоящему внимательными пассажирам нужно быть со своим багажом. Компания известна тем, что позволяет бесплатно перевозить с собой ручную кладь определенного размера. И людей, что пронесут большие сумки, теперь будут разоблачать даже чаще – ведь Ruanair увеличивает бонусы сотрудникам за выявление чрезмерного багажа.